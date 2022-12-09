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Что привело к ЧС в Риддере

Что привело к ЧС в Риддере Фото: пресс-служба акимата ВКО
Под председательством акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова состоялось совещание, на котором детально обсудили причины, повлекших чрезвычайную ситуацию в Риддере.

Как было отмечено, представители Восточно-Казахстанского территориального департамента Комитета энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК ни разу не были на Риддер ТЭЦ во время подготовки к отопительному сезону.

Также на совещании выяснилось, что специалисты ведомства ограничили свою деятельность бумажной волокитой и отписками.

15 сентября представитель областного территориального департамента отправил письмо в Минэнерго РК о том, что "Риддер ТЭЦ" полностью готова к отопительному сезону.

"Вместо того, чтобы бить тревогу и говорить о критическом состоянии оборудования, обращаться в прокуратуру и другие органы, ведомство ограничилось несколькими незначительными административными штрафами, - сказал Даниал Ахметов. - Это вопиющее бездействие и равнодушие".


Что привело к ЧС в Риддере

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Представитель территориального департамента Комитета энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Восточно-Казахстанской области Еркебулан Сергебаев, присутствовавший на совещании, расписался в собственном бессилии, пояснив, что руководство "Риддер ТЭЦ" ввело ведомство в заблуждение, предоставив письмо, где было указано, что котлы № 4 и №5 отремонтированы, что не соответствовало действительности, поскольку они находились в аварийном состоянии.

Более того, руководители станции утаили информацию о пожаре на щите с оборудованием КИПиА.

"Но всего этого можно было бы избежать, если бы хоть один представитель департамента хоть раз приехал на ТЭЦ и своими глазами посмотрел, в каком критическом состоянии находится большая часть оборудования и агрегатов", — говорится в сообщении пресс-служба акимата ведомства.


Что привело к ЧС в Риддере

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Однако этого не произошло. И сейчас страшно представить, что может случиться, если с таким же отношением они отнесутся к проверке других энергетических объектов в стране. 

"Своим бездействием ведомство поставило под угрозу замерзания целый город с населением почти 60 тысяч человек, - подчеркнул глава региона. - Я убежден, что таким равнодушным чиновникам не место на государственной службе".

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Анастасия Московчук
Ахметов Даниал Восточно-Казахстанская область Риддер
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