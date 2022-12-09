Прокуроры вернули государству 1,5 млн га неиспользуемых земель в 2022 году

Под председательством Генерального прокурора Берика Асылова состоялось заседание коллегии по вопросам соблюдения законности в земельной сфере, а также при приобретении медицинских изделий. Об этом рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры 9 декабря, сообщает Zakon.kz.

Открывая заседание по первому вопросу, Берик Асылов отметил, что в текущем году прокурорами государству возвращены неиспользуемые 1,5 млн га земли.



Совместно с Минсельхозом сокращен дефицит общественных пастбищ с 29 до 8 млн га. В СКО, Акмолинской и Алматинской областях 11 тысячам пайщиков возвращено свыше 500 тысяч га земель.

Проверками выявлены находящиеся в распоряжении олигополий лучшие и плодородные сельхозземли, пастбища и коммерческие участки, из которых уже изъято в пользу государства 145 тысяч га.

По итогам проверок возбуждено 56 уголовных дел в отношении должностных лиц Управлений земельных отношений и сельского хозяйства акиматов города Шымкент, Акмолинской, Атырауской, Алматинской и Туркестанской областей, а также отдельных землепользователей ВКО, ЗКО, СКО, Мангистауской и Кызылординской регионов.

На сегодняшний день осуждено 9 виновных лиц. К примеру, в СКО к 6 годам лишения свободы осужден руководитель предприятия за мошеннические действия с землями свыше 800 пайщиков.





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Берик Асылов обратил внимание на важность работы уполномоченных органов по управлению пастбищами, недопущению концентрации крупных участков в одних руках и усилению контроля за паевыми землями, исключив любые «серые» схемы, в том числе посредством СПК.

Перед Министерством сельского хозяйства поставлена задача по устранению нарушений законности с составлением конкретного плана действий.

Вторым вопросом обсуждены результаты проверки деятельности "Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий".

Прокурорской проверкой выявлены факты хищения бюджетных средств и закупа некачественной медтехники по завышенным ценам.

Так, медицинским центром в Актюбинской области комплекс передвижной неотложной медицинской помощи (скорая помощь) приобретен по цене, в 4 раза превышающей его таможенную стоимость. При рыночной цене в 16,6 млн тенге центру он обошелся в 72,9 млн тенге.

Аналогичные схемы имели место в Алматы, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, ВКО, ЗКО, Жамбылской и Павлодарской областях.

По результатам проверок прокуратурой внесено 208 представлений об устранении нарушений законности, привлечены к дисциплинарной и административной ответственности 405 лиц, начато 15 досудебных расследований.





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Глава надзорного ведомства подчеркнул необходимость обеспечения прозрачности формирования цен на медизделия, исключение коррупционных факторов.

Предложено автоматизировать процесс по приему заявок предпринимателей, пересмотреть механизм экспертизы медицинских изделий, внедрить систему отслеживания медоборудования.

По завершению коллегии Генеральный прокурор поручил прокурорам областей добиться возмещения ущерба государству и обеспечить принцип неотвратимости уголовного наказания для лиц, совершивших хищения и злоупотребления.

В работе коллегии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, руководители министерств сельского хозяйства, экологии, геологии и природных ресурсов, здравоохранения и другие заинтересованные лица.





