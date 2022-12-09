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Президент НОК РК принял участие в работе Исполнительного комитета АНОК

Президент НОК РК принял участие в работе Исполнительного комитета АНОК Фото: пресс-служба НОК РК
8 декабря 2022 года в штаб-квартире Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) прошло рабочее заседание Исполнительного комитета АНОК (ИК АНОК/ANOC EC).

Президент НОК Казахстана Тимур Кулибаев (Timur Kulibayev) является членом Исполнительного комитета АНОК с 2018 года и был вновь переизбран на период 2023-2026 гг. в ходе недавней Генеральной ассамблеи АНОК, которая прошла в Сеуле, Корея, 18-21 октября 2022 года. 

На текущей повестке дня рабочего заседания ИК АНОК: рассмотрение деятельности континентальных ассоциаций, состава комиссии спортсменов АНОК, подготовка АНОК ко Всемирным пляжным играм АНОК Бали-2023 (ANOC World Beach Games Bali-2023), а также планы развития деятельности АНОК по маркетингу, цифровизации деятельности и устойчивому развитию.  

Стоит отметить, что Тимур Кулибаев также является действующим членом комиссии Международного Олимпийского комитета Олимпизм 365 (Olympism 365) и вице-президентом Олимпийского совета Азии (ОСА/OCA). 

Исполнительный комитет АНОК является руководящим органом АНОК, в состав которого входят представители НОК, президент АНОК, старший вице-президент АНОК, генеральный секретарь организации и наиболее активные деятели всемирного олимпийского движения, избираемые сроком на четыре года. Сама организация АНОК является международной организацией, признанной МОК и курирующей деятельность 206 НОК всего мира с континентальными ассоциациями.

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