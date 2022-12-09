Магзум Мирзагалиев раскритиковал затянувшийся ремонт на АНПЗ

9 декабря председатель правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев провел рабочее совещание на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ), в ходе которого подчеркнул, что ремонтные работы на предприятии выполнены с отклонением от запланированного срока.

Атырауский НПЗ 5 декабря завершил планово-предупредительный ремонт. Несколько ключевых установок завода были запущены с опозданием по причине внутренних и внешних факторов (в том числе низкая температура воздуха для данного времени года в Атырау).





Фото: АО НК "КазМунайГаз"



По объему выполненных работ ремонт Атырауского НПЗ 2022 года является самым масштабным ремонтом в истории НПЗ РК. С 1 октября 2022 года АНПЗ произвел останов 1-й "ветки" завода с выводом на технологический режим в конце октября, после чего была остановлена 2-ая "ветка". Данная схема проведения ремонта АНПЗ позволила осуществлять бесперебойное ежесуточное производство и отгрузку нефтепродуктов.

Глава КМГ отметил, что в 2022 году казахстанские НПЗ переработают рекордный объем нефти и произведут рекордный объем бензинов, дизельного топлива и битума. В связи с тем, что АНПЗ вносит существенный вклад в достижение плановых показателей, глава КМГ поручил в кратчайшие сроки обеспечить плановую отгрузку ГСМ с АНПЗ: бензинов – до 5 тыс. тонн, дизельного топлива – до 4 тыс. тонн в сутки.





Фото: АО НК "КазМунайГаз"



"В рамках поручения главы государства и правительства ведется работа по переходу НПЗ РК на комбинированную схему переработки в 2023 году. Данная схема предусматривает исключение посредников в реализации нефтепродуктов", - напомнил Магзум Мирзагалиев.

Отметим, Атырауский НПЗ эксплуатировался два года без остановки на плановый ремонт. Изначально ремонт АНПЗ был запланирован на осень 2021 года. С целью недопущения дефицита нефтепродуктовремонт АНПЗ переносился 5 раз.