О чем говорил Касым-Жомарт Токаев на заседании ВЕЭС в Бишкеке

В Бишкеке 9 декабря 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщает Zakon.kz.

В саммите, наряду с президентом Казахстана, приняли участие президент Кыргызстана – председатель ВЕЭС Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, от государств-наблюдателей при ЕАЭС – президент Кубы Мигель Диас-Канель, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, председатель Исполкома – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Фото: akorda.kz



В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев поблагодарил кыргызскую сторону и лично Садыра Жапарова за радушный прием и высокий уровень организации заседания.

Фото: akorda.kz



Глава государства отметил, что традиционно на декабрьских встречах лидеры ЕАЭС подводят итоги совместной работы и определяют задачи на предстоящий период.

"Мы видим, как в мире вводятся разного рода запреты, квоты и пошлины, серьезно ограничивающие торговлю. На этом фоне наше активное сотрудничество в рамках ЕАЭС позитивно отличается от глобальных тенденций, и это внушает оптимизм. Несмотря на давление внешних факторов, товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за январь-октябрь этого года вырос более чем на 7%, составив 23 миллиарда долларов. Реализуются масштабные совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах. Такая положительная динамика наглядно демонстрирует высокий уровень взаимодействия и значительный потенциал нашего интеграционного партнерства", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz



По его словам, в условиях текущей геополитической турбулентности странам ЕАЭС крайне важно сохранить и укрепить экономические связи, объединить усилия по развитию торгово-экономической кооперации в рамках общих принципов и целей. Для этого Президент Казахстана обозначил ряд приоритетных вопросов.

"Минимизация отрицательного влияния мировой инфляции на экономику наших стран. Прогнозы международных организаций неутешительны. Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%, Всемирная торговая организация – до 1%. А по данным Евразийской экономической комиссии, в странах ЕАЭС продолжается рост потребительских цен. Инфляция в рамках Союза в октябре составила 11,5%. Основной ее прирост приходится на продовольственные и непродовольственные товары. Всё это ощутимо сказывается на покупательной способности и социальном самочувствии наших граждан. Нужно признать, что известные санкционные ограничения оказывают давление на экономики всех государств – членов ЕАЭС. Поэтому Комиссии и правительствам наших стран, на наш взгляд, следовало бы обратить на данный вопрос особое внимание и предложить пути смягчения влияния этих санкционных ограничений", – отметил президент Казахстана.

Фото: akorda.kz



Вторым приоритетом в выступлении было названо развитие международного экономического сотрудничества.

"Сфера внешнеторговых интересов Союза с каждым годом расширяется. Это позитивная тенденция, и Казахстан поддерживает данное направление. Теперь важно сфокусироваться на повышении качества взаимодействия с партнерами, с которыми заключены преференциальные соглашения. Речь идет о Вьетнаме, Сербии и Иране. Важно ускорить работу и по соглашениям о зонах свободной торговли с Индией, Египтом, Индонезией и Израилем. Желательно совместными усилиями продолжить данную работу. Об этом я говорю уже не в первый раз. Казахстан с удовлетворением отмечает начало переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами по соглашению о зоне свободной торговли. Считаю данную инициативу весьма перспективной и соответствующей интересам всей "евразийской пятерки". Теперь важно не затягивать этот процесс", – подчеркнул глава государства.

Фото: akorda.kz



Наряду с этим президент Казахстана указал еще на один важный вопрос – обеспечение свободного транзита товаров по территории ЕАЭС. По его словам, эффективность интеграционного партнерства напрямую зависит от соблюдения принципа "четырех свобод", одной из которых является свобода перемещения товаров.

"Считаю, что следовало бы ликвидировать все случаи ограничения перемещений, квотирования и задержания казахстанских, и не только казахстанских, грузов, проходящих транзитом через нашу общую таможенную территорию. Такие ограничения не соответствуют целям и духу экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС. Самое главное, они ограничивают реализацию потенциала нашей экономической интеграции. Полагаем необходимым ускорить вступление в силу Соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок. Такая мера стала бы хорошим примером положительного влияния цифровизации на интеграционные процессы. Оптимизация мер государственного контроля, предусмотренная данным Соглашением, значительно расширит предпринимательский и транспортно-транзитный потенциал экономического Союза. Полагаю, скорая ратификация данного Соглашения будет способствовать решению данной проблемы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz



Он напомнил, что в 2020 году была принята Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Сегодня правительства стран ЕАЭС совместно с Комиссией работают над ее реализацией. Глава государства считает абсолютно правильным подходить к реализации Стратегии поэтапно, с полным соблюдением национальных интересов всех стран-участниц.

"Полагаем, что в подготовке новой Стратегии развития ЕАЭС пока нет необходимости. Тем более нет необходимости ограничивать права национальных Правительств. Действующий большой Договор и всё право Союза – это результат долгих переговоров, тщательно выверенных позиций, основанных на взаимных уступках, на компромиссе. Институциональная и содержательная части Договора обеспечивают тонкий, деликатный баланс национальных и наднациональных компетенций, представляя собой, по сути, добрую волю и экономический прагматизм всех сторон. Уже более 8 лет участники Союза вместе преодолевают современные вызовы. Это стало возможным именно благодаря взаимной поддержке и уважению национальных интересов. Мы делегировали отдельные права Евразийской экономической Комиссии, Евразийскому Суду, Евразийскому Банку развития. Создаем Евразийскую Перестраховочную организацию. Всё это время гарантией нашего долгосрочного сотрудничества является паритетность и сбалансированность интересов сторон. Поэтому важно продолжать придерживаться институциональных основ Договора о ЕАЭС", – заявил президент Казахстана.

Он подчеркнул, что Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции.

"Ни о каком "притормаживании" интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи. Казахстан, напротив, предпринимает все усилия для усовершенствования и оптимизации процесса экономической интеграции в полном соответствии с Договором о ЕАЭС в интересах всех государств-участников Союза, и, конечно же, с учетом национальных интересов нашей страны. Наши народы и, конечно, народ Казахстана, особенно предприниматели, должны реально почувствовать полезные плоды и результаты такой интеграции. Нас беспокоит "пробуксовка" процессов на определенных направлениях. В частности, речь идет о цифровой повестке Союза. Между тем Казахстан достаточно далеко продвинулся в этом направлении. По данным ООН, наша страна входит в тридцатку самых оцифрованных государств мира. Более 90% госуслуг в Казахстане предоставляются в электронном формате. Созданы законодательные основы для конкурентного развития IT-технологии и инноваций. Функционирует международный технопарк IT-стартапов, развивается криптоиндустрия, внедряется цифровой тенге. Считаю, что этот опыт можно было бы использовать для развития интеграции и создания проектов общего евразийского масштаба. Наша задача, как Союза, – стать ведущим игроком в сфере новых цифровых технологий, крипто-экосистемы, финтеха. И эта задача вполне выполнима. Тем более, Россия, Беларусь, Армения исторически имеют значительный опыт в таких сферах. Призываем страны-участницы усилить работу в этом направлении", – отметил глава государства.

Фото: akorda.kz



Он полагает, что требует особого внимания и вопрос трудовой миграции. По его мнению, текущие вызовы еще более отчетливо подчеркивают значимость данной сферы.

"Важно не стоять на месте, предлагать новые подходы. В том числе в части поиска работы, упрощения процедур трудоустройства, предоставления социальных гарантий трудовым мигрантам и их семьям. Граждане должны чувствовать на себе реальную пользу интеграционного проекта. Еще одна сфера – туризм. Здесь у Союза колоссальный потенциал, нам доступны все виды туризма. Давайте создавать условия, продвигать интеграцию, в том числе между людьми. Полагаю, Комиссия совместно с правительствами могла бы проработать предметные и реалистичные проекты в этой сфере", – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz



Подводя итоги, глава государства констатировал, что общими усилиями страны Евразийского экономического союза успешно нивелируют последствия текущих вызовов.

В завершение президент Казахстана поздравил кыргызскую сторону и лично Садыра Жапарова с успешным завершением председательства Кыргызстана. Он отметил, что в следующем году эта почетная миссия переходит к российской стороне. По его словам, у Казахстана нет сомнений, что работа российского председательства будет успешной. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что усилия Российской Федерации, как крупнейшей экономики, придадут новый импульс развитию ЕАЭС.

По итогам заседания был принят ряд документов.

Фото: akorda.kz







Фото: akorda.kz







Фото: akorda.kz







Фото: akorda.kz



Для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Бишкек 9 декабря 2022 года.