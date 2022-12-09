Фейк о выплате казахстанцам 193 тысяч рассылают в Казнете

Пользователи WhatsApp активно распространяют сообщение о том, что каждому казахстанцу положена выплата в размере "193 817 лв", сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Stopfake.kz, о выплатах якобы заявил президент Касым-Жомарт Токаев после проведения внеочередных выборов.





Фото: Stopfake.kz







Стоит отметить, что валюта в рассылке обозначена, как "лв". Это обозначение болгарской национальной валюты — лев.



Кроме того, для получения выплаты пройти предлагается не на какой-то официальный ресурс, а на сайт с адресом fi-fa Qatar.

"На самом же деле заявки на получение адресной социальной помощи граждане РК могут подать исключительно на портале eGov.kz", — говорится в сообщении.

К тому же, в предвыборной программе Касым-Жомарта Токаева о подобном ничего не говорилось.

Следовательно, распространяемое сообщение – ложь.