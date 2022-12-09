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Франция лишила Аблязова статуса беженца

Лишен статуса беженца Фото: Instagram/mukhtarablyazov
Бывшему казахстанскому банкиру Мухтару Аблязову, обвиненному в уголовных преступлениях в нескольких странах, французский Национальный суд по правам беженцев (CNDA) отказал в предоставлении политического убежища, сообщает Zakon.kz.

Из решения cуда от 8 декабря текущего года следует, что CNDA отклонил апелляционную жалобу адвокатов Мухтара Аблязова – Пикуа и Карима Бейлуни, говорится на сайте Национального суда по вопросам убежища Франции (CNDA).

В сентябре 2020 года CNDA предоставил экс-банкиру политубежище, которое было отменено Госсоветом Франции в декабре 2021 года и направлено на повторное рассмотрение в CNDA. Тогда Госсовет постановил, что олигарх не должен получать статус беженца, так как он создал мошенническую схему в БТА для "личного обогащения".

В итоге 9 декабря CNDA окончательно лишил Аблязова политубежища во Франции. Теперь по закону ожидается его депортация или экстрадиция из Франции в Казахстан либо в Россию, Украину и Великобританию, где против него возбуждены различные уголовные дела.

Аблязов похитил миллиарды долларов у БТА путем выдачи фиктивных кредитов, за что он уже был осужден в Казахстане и признан виновным судами Соединенного Королевства. В ходе разбирательств в США были собраны существенные дополнительные доказательства преступлений Аблязова, а также обеспечены показания многочисленных свидетелей.

В сентябре 2022 года стало известно, что из международного розыска возвращен еще один сообщник Мухтара Аблязова.

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Константин Вноровский
Аблязов Мухтар Казахстан Франция
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