В Алматы заложили в бюджет финансирование строительства жилья для молодежи и больниц

По поручению президента в 2023 году в Алматы начнется проектирование новых и реструктуризация существующих стационаров здравоохранения – Центральной горбольницы, восьми многопрофильных больниц и др. Финансирование на эти цели заложено в проекте бюджета города, сообщает Zakon.kz.

Один из главных вопросов, которые волнуют алматинцев, – строительство жилья, особенно для молодежи, поэтому в следующем году из местного бюджета продолжится финансирование жилищной программы "Алматы Жастары", рассчитанной на 1050 квартир. Такое решение принято депутатами маслихата при утверждении проекта бюджета города на предстоящие три года.

Кроме того, большое внимание уделено развитию здравоохранения. На реализацию проектов и задач в этой сфере выделяются 31,5 млрд тенге, что в том числе позволит обеспечить бесплатными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированным питанием порядка шести тысяч пациентов по 45 видам редких (орфанных) заболеваний. Медицинское и технологическое оборудование будет закуплено более чем на восемь миллиардов тенге.

Определенный объем финансирования предусматривается и для оказания амбулаторно-поликлинических услуг, зубопротезирования участников и инвалидов войны, телемедицинского центра и других первоочередных вопросов, стоящих в повестке дня здравоохранения города.

Новость по теме На развитие Алматы в 2023 году будет направлено более 1,2 трлн тенге

По поручению главы государства в 2023 году начнется проектирование новых и реструктуризация существующих стационаров города.

В их числе – строительство нового корпуса Центральной городской клинической больницы, модернизация восьми многопрофильных больниц и организаций родовспоможения. Также планируется проектирование многопрофильной больницы на 500 коек с родильным детским отделением в Алатауском районе и строительство многопрофильной больницы на 200 коек в Медеуском районе по механизму ГЧП.



В рамках одного из приоритетных направлений развития южного мегаполиса – проекта "Зеленый Алматы" – в следующем году будут высажены 320 тыс. деревьев, созданы и реконструированы восемь парковых зон.

В настоящее время идет разработка проектно-строительной документации по 13 объектам. Ожидается, что в следующем году они уже будут завершены. В числе таких проектов роща Баума, парк Первого Президента, реки Улкен Алматы, Кіші Алматы, Большой Алматинский канал им. Кунаева, новый парк в Алатауском районе – "Сосновый бор" и реконструкция территории Атакента.

В списке актуальных для алматинцев вопросов и подтопление во время обильных осадков. Эта проблема повторяется каждый год. Только в этом году при обследовании было выявлено 102 участка, подверженных подтоплению. Как сообщили депутаты маслихата, на 56 из них уже завершается ликвидация. А на остальных 46-ти в следующем году будут реконструированы и построены 305 км арычных сетей.