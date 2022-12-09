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В Иле-Алатауском нацпарке спасли самку барса

В Иле-Алатауском нацпарке спасли самку Фото: Instagram/ile_alatau_nationalpark
8 декабря в Аксайском ущелье сотрудники Иле-Алатауского национального парка поймали барса. Видео появилось в соцсетях, и работники заповедника дали к нему пояснение, сообщает Zakon.kz.

После консультаций с зоологами и сотрудниками зоопарка животное решено было поместить в зоопарк. После реабилитации барс будет радовать посетителей.

Отмечается, что это самка, и очень старая. Зубов у нее почти нет, снежный леопард сильно истощен.


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Константин Вноровский
Алматинская область
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