В Иле-Алатауском нацпарке спасли самку барса

8 декабря в Аксайском ущелье сотрудники Иле-Алатауского национального парка поймали барса. Видео появилось в соцсетях, и работники заповедника дали к нему пояснение, сообщает Zakon.kz.

После консультаций с зоологами и сотрудниками зоопарка животное решено было поместить в зоопарк. После реабилитации барс будет радовать посетителей.

Отмечается, что это самка, и очень старая. Зубов у нее почти нет, снежный леопард сильно истощен.



