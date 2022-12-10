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Замглавы Европарламента задержали по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022 в Катаре – СМИ

Замглавы Европарламента задержали по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022 в Катаре Фото: unsplash
Заместителя председателя Европарламента Еву Кайли 9 декабря задержали в Брюсселе по подозрению в совершении коррупционного преступления. По данным СМИ, дело связано с Чемпионатом мира по футболу в Катаре, сообщает Zakon.kz.

По информации бельгийского издания Le Soir, в доме греческого политика прошел обыск. Под стражу заключены Ева Кайли и ее партнер.   

В рамках этого дела полиция провела более 15 обысков. Также задержаны бывший депутат Европарламента от итальянских социалистов Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини. 

В формулировке правоохранительных органов указано, что одно из государств Персидского залива могло попытаться "повлиять на политические и экономические решения Европейского парламента". СМИ со ссылкой на источники пишут, что речь идет о Катаре. 1 ноября Ева Кайли провела официальную встречу с министром труда этой страны.

Как уточняет Euronews, по итогам обысков конфискованы компьютеры, мобильные телефоны и 600 тыс. евро наличными.

Европейский парламент в своем заявлении сообщил, что не комментирует текущие судебные разбирательства, добавив, что сотрудничает с соответствующими национальными органами.

21 ноября журналистку ограбили в прямом эфире на открытии ЧМ по футболу в Катаре.

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