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Ситуация в Украине: воздушная тревога в 3 областях и удары дронов по энергетическим объектам

Ситуация в Украине 10 декабря Фото: unsplash
Глава МАГАТЭ не исключает создания защитной зоны вокруг ЗАЭС, США не решаются передать Украине разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, сообщает Zakon.kz.
  • Не исключено, что защитная зона вокруг ЗАЭС будет согласована и заработает в ближайшее время, заявил глава МАГАТЭ.
  • Ночью дроны-камикадзе нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Одесской области, сообщило Оперативное командование "Юг" Украины. В результате ночных ударов практически вся Одесская область осталась без света. Часть Херсона тоже.
  • Россия сожалеет, что ООН не осуждает удары украинской армии по городам Донбасса, - заявил российский постпред Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Дипломат подчеркнул, что ВСУ бьют намеренно по гражданским объектам, причем при поддержке США – наведение на цель осуществляется с помощью американских военных спутников.
  • США не решаются передать Украине разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, пишет Politico. По их данным, в Пентагоне опасаются, что Россия может завладеть их "секретными технологиями", перехватывая дроны с помощью средств ПВО.
  • Автомобили грузоподъемностью более полутора тонн не буду допускать на Крымский мост с полуночи 11 декабря, сообщили в Росавтодоре.
  • Премьер-министр Японии Фумио Кисида отверг предположения о том, что бывшая в употреблении автомобильная техника, которую его страна экспортирует в РФ, попадает к российским военным, а затем используется в боевых действиях в Украине.
  • Воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.

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Россия Ситуация в Украине МАГАТЭ Совет безопасности ООН США Япония
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