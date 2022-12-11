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Конькобежка Надежда Морозова завоевала "серебро" на этапе Кубка мира

Конькобежка Надежда Морозова завоевала "серебро" на этапе Кубка мира Фото: Instagram/drs_kz
Представительница сборной Казахстана по конькобежному спорту Надежда Морозова заняла второе место на этапе Кубка мира в канадском Калгари, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская спортсменка завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 метров, показав на финишной черте время - 1:52.823, передает пресс-служба НОК. Надежда Морозова уступила лишь японке Михо Такаги - 1:52.549, которая удостоилась "золота".

Конькобежный спорт Серебро КМ

Фото: Instagram/drs_kz

На третьей ступени пьедестала почета оказалась голландская конькобежка Антуанетта де Йонг, она зафиксировала результат - 1:52.934.

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Куандык Шынасилов
Казахстан Канада
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