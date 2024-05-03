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Казахстанские стрелки завоевали "серебро" на этапе Кубка мира

Пулевая стрельба КМ Серебро, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 14:09 Фото: Instagram/qaz_team_official
Представители сборной Казахстана по пулевой стрельбе заняли второе место на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан). Серебряных медалей удостоились Эльдар Иманкулов и Валерия Попелова, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанские стрелки заработали "серебро" в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета (10 метров) среди смешанных команд.

В финальном выступлении казахстанская пара уступила дуэту из Турции – Симал Йылмаз и Исмаилу Келес. На третьей ступени пьедестала почета оказались китайские спортсмены, чемпионы мира – Ли Хуе и Ю Хие.

В Баку честь страны защищают 21 спортсмен из Казахстана, для них эти соревнования считаются рейтинговыми.

Тем временем, представитель нашей команды по стендовой стрельбе Эдуард Ещенко хорошо выступил на квалификационном турнире в Дохе (Катар). В ходе данных состязаний он завоевал квоту на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.

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