Казахстанские стрелки завоевали "серебро" на этапе Кубка мира
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Казахстанские стрелки заработали "серебро" в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета (10 метров) среди смешанных команд.
В финальном выступлении казахстанская пара уступила дуэту из Турции – Симал Йылмаз и Исмаилу Келес. На третьей ступени пьедестала почета оказались китайские спортсмены, чемпионы мира – Ли Хуе и Ю Хие.
В Баку честь страны защищают 21 спортсмен из Казахстана, для них эти соревнования считаются рейтинговыми.
Тем временем, представитель нашей команды по стендовой стрельбе Эдуард Ещенко хорошо выступил на квалификационном турнире в Дохе (Катар). В ходе данных состязаний он завоевал квоту на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.