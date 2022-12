Порядка 30 компаний прошли проверку качества оказания туруслуг в Астане

В Астане 30 компаний прошли проверку качества оказания туристских услуг. Им вручили "Знак качества" в рамках совместной программы акимата Астаны и АО "НК "Kazakh Tourism", передает корреспондент Zakon.kz.

Столичные власти в лице Astana Invest совместно с нацкомпанией Kazakh Tourism реализуют программу партнерства города Visit Astana. Она направлена на стимулирование субъектов туристской индустрии к повышению качества и улучшению уровня предоставляемых услуг. На днях в Астане огласили первых участников программы, которые прошли проверку соответствия стандартам туристских услуг.

Рассказывая о появлении проекта "Знак качества", председатель правления Kazakh Tourism Талгат Аманбаев отметил, что в течение нескольких лет в нацкомпании изучали мировой опыт. С учетом местных условий разрабатывали свои варианты, чтобы адаптировать международные системы стандартизации под казахстанскую экономику. По его словам, подобного рода инструменты позволяют туристам ориентироваться и выбирать лучшее.

"Столица стала первым регионом, который поддержал мероприятие. Сегодня можно открыть отель и нарисовать семь звезд, чем ввести в заблуждение туристов. Происходит негативный момент, когда ожидание расходится с реальностью. Чтобы этого избежать, для удобства туристов в аэропорту на пограничном посту разместят наклейки с QR-кодом, где ведется список компаний, соответствующих качеству. Это очень удобно. В целом, знак качества подразумевает для организаций определенные минимальные требования, которым надо соответствовать. Эти награды будут ранжироваться в зависимости от специфики регионов. В плане маркетинга мы будем поддерживать тот бизнес, который честно показал свои преимущества и недостатки". Талгат Аманбаев

Также Kazakh Tourism намерен оказать поддержку на уровне коммуникаций. Вдобавок планируется создание Совета по туризму, куда войдут представители отельеров.

Фото: пресс-служба Astana Invest

"В целом мы провели осмотр более 30 объектов по программе "Знак качества" из разных регионов Казахстана. Реализация данной программы по всей стране улучшает конкурентоспособность туристского рынка, стимулируя организации работать по национальным стандартам, о которых знают немногие. Поэтому мы сейчас упорно трудимся над внедрением "Знака качества", что является нашей системой оценивания туристских организаций". Талгат Аманбаев

Подводя итоги Партнерской программы города Visit Astana, заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Максат Жанабаев указал, что качество предоставляемого сервиса является одним из факторов выбора дестинации, места размещения, точек питания и какой-либо достопримечательности. При этом подтверждение уровня качества или сертификация сферы услуг являются международной практикой.

"В нашей программе мы постарались объединить международный опыт передовых стран и адаптировать его в наши казахстанские реалии. Visit Astana стала первой программой в Казахстане, которая объединяет все субъекты туризма города с одной целью – улучшения качества предоставляемых услуг и, как результат, увеличения туристского потока столицы", – сказал Максат Жанабаев.

Он также сообщил, что в течение 1,5 лет члены комиссии принимали заявки от потенциальных партнеров, устраивали осмотры, оценивали уровень качества услуг и давали свое экспертное заключение.

"За полтора года было сделано немало работы: было развито сотрудничество с ключевыми стейкхолдерами отрасли. Visit Astana была взаимно признана с программой "Знак качества", разработанной нацкомпанией Kazakh Tourism. Все участники программы партнерства города автоматически получают и данный знак, подтверждающий высокие стандарты и качество предоставления услуг на республиканском уровне, а также соответствие всем требованиям обеих программ". Максат Жанабаев

В итоге обладателями знака качества в сфере туристских услуг стали 30 компаний. Среди них гостиницы, рестораны, кафе, туроператоры, готовые встречать международных гостей и туристов на высоком уровне.

Он отдельно поблагодарил Kazakh Tourism и членов комиссии, отбиравшей участников – представителей Kazakh Tourism, Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов и региональной Палаты предпринимателей "Атамекен".

Фото: пресс-служба Astana Invest



В следующем году планируется расширение программы, которое будет включать точки притяжения туристов и транспортные компании. Также увеличится количество участников. В планах – оценка соответствия 40 объектов индустрии туризма только в столице.

По результатам оценки уровня сервиса среди 30 предприятий туристской сферы категория Visit Astana Comfort Excellent присуждена гостиницам Radisson Hotel Astana, Astana Marriott Hotel, Rixos President Astana, Hilton Astana, Sheraton Astana Hotel, The Ritz-Carlton, Astana, The St. Regis Astana.

В категории Visit Astana Taste Excellent награждены кафе Monocle, сеть кафе DAMI и ресторан Eleven Gastrodom.

Знак Visit Astana Comfort Plus завоевали гостиницы Ramada by Wyndham Astana, Park Inn by Radisson Astana, Hilton Garden Inn Astana, Alanda Hotel, Wyndham Garden Astana, Goldman Empire Hotel, BalQaragai Family Forest Resort и Comfort Hotel Astana.

Категорию Visit Astana Taste Plus получили Legends Pub и лаундж-бар "Мята Edition".

Гостиницы Aykun Hotel, Ibis Astana, Grace Point Hotel, Hampton by Hilton Astana Triumphal Arch, апарт-отель "YE'S Astana" и отель "Дипломат" по результатам набранных баллов получили сертификат категории Visit Astana Comfort.

Кроме того, сертификат категории Visit Astana Taste получили ресторан Mumtaz, столовая Nurorda Food, кафе CULTÜRA Bar & Kitchen.

Фото: пресс-служба Astana Invest



Первым и пока единственным туроператором, вступившим в программу и получившим знак соответствия Visit Astana Support, является столичный Empire Travel Qazaqstan.



В качестве привилегий партнеры Астаны получат размещение и продвижение своего бренда на вебсайтах, размещение на туристских информационных материалах города в аэропортах, железнодорожных вокзалах и в пешеходной навигационной системе.

Наконец, в связи с тем, что программа города взаимно признана с программой АО "НК "Kazakh Tourism" "Знак качества", участники получили этот знак, подтверждающий соответствие требованиям и стандартам на республиканском уровне.