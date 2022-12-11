Денис Никиша занял второе место на этапе Кубка мира по шорт-треку в Алматы

В Алматы завершился третий этап Кубка мира по шорт-треку. В заключительный день соревнований один из лидеров сборной Казахстана Денис Никиша сумел завоевать "серебро" для своего коллектива, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский спринтер завершил состязания на своей любимой дистанции 500 метров на второй позиции с показателем 40.998. А лучшее время продемонстрировал представитель Южной Кореи Сун Ким Тае – 40.898. Бронзовую медаль завоевал другой южнокорейский спортсмен Сунгву Янг – 41.392.

Шанс отличиться на родине казахстанским шорт-трекистам будет дан еще один раз. Следующий этап КМ по шорт-треку также будет проведен в Алматы в Ледовом дворце "Халык Арена".





Фото: Instagram/drs_kz



Как и на этой неделе, на 4-й этап казахстанцы выйдут в следующем составе:

Мужчины: Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Денис Никиша, Нуртилек Кажгали, Еркебулан Шамуханов и Санжар Жанисов.

Женщины: Ольга Тихонова, Яна Хан, Мадина Жанбусинова, Анастасия Астраханцева, Алина Ажгалиева и Алена Волковицкая.