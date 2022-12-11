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В столичный ЖК пришло тепло –теплотрасса восстановлена

Теплотрасса восстановлена Фото: Zakon.kz
Тепловая сеть ду133мм в Астане восстановлена. В ЖК пришло тепло, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата города Астаны рассказали, что завершены сварочные работы, восстановлено теплоснабжение ЖК.

Тепловая сеть ду133мм была повреждена при проведении ремонтных работ. Оперативная бригада АО "Астана-Теплотранзит" исправила повреждения.

Под временное отключение попал МЖК по улице Мангелик Ел. На данный момент его теплоснабжение восстановлено.


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Константин Вноровский
Астана
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