В столичный ЖК пришло тепло –теплотрасса восстановлена
Фото: Zakon.kz
Тепловая сеть ду133мм в Астане восстановлена. В ЖК пришло тепло, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе акимата города Астаны рассказали, что завершены сварочные работы, восстановлено теплоснабжение ЖК.
Тепловая сеть ду133мм была повреждена при проведении ремонтных работ. Оперативная бригада АО "Астана-Теплотранзит" исправила повреждения.
Под временное отключение попал МЖК по улице Мангелик Ел. На данный момент его теплоснабжение восстановлено.
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