В столичный ЖК пришло тепло –теплотрасса восстановлена

Тепловая сеть ду133мм в Астане восстановлена. В ЖК пришло тепло, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата города Астаны рассказали, что завершены сварочные работы, восстановлено теплоснабжение ЖК.

Тепловая сеть ду133мм была повреждена при проведении ремонтных работ. Оперативная бригада АО "Астана-Теплотранзит" исправила повреждения.

Под временное отключение попал МЖК по улице Мангелик Ел. На данный момент его теплоснабжение восстановлено.



