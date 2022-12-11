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В Риме мужчина застрелил четырех человек на собрании жителей многоквартирного дома

Стрельба в баре Фото: Polizia Roma Capitale
По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в баре на севере Рима, сообщает Zakon.kz.

Из них – три женщины, также есть пострадавшие – они в тяжелом состоянии, пишет газета La Repubblica.

В момент стрельбы в баре проходило собрание кондоминиума. 57-летний Клаудио Кампити после начала встречи вступил в спор с женщинами. Присутствующие не успели даже понять, что происходит, как мужчина достал пистолет и начал стрелять.

"В какой-то момент у пистолета заклинило затвор. Я спаслась, потому что забралась под стол и затем смогла выползти из комнаты", – рассказала одна из женщин, присутствовавших на собрании.

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Константин Вноровский
Италия Рим
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