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Несколько человек погибли во время стрельбы в поезде в США

В результате стрельбы в поезде погибли американцы, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 00:03 Фото: pixabay
По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в поезде в городе Форест-Парк американского штата Иллинойс, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала ABC News, городская полиция совместно с охраной Чикагского управления общественного транспорта выследила предполагаемого нападавшего по камерам видеонаблюдения, он был заключен под стражу.

"В полицейское отделение Форест-Парка поступил экстренный звонок насчет троих человек, застреленных в поезде... в Форест-Парке... (Правоохранительные – ред.) органы... обнаружили четырех жертв. Трое из них погибли на месте, а четвертая была отправлена в медицинский центр университета Лойолы в Мейвуде, где скончалась", – говорится в сообщении.

Как уточняется, чиновники Форест-Парка считают стрельбу единичным происшествием, которое не представляет какой-либо дополнительной угрозы для общественности.

Ранее сообщалось, что люди получили ранения во время стрельбы в Москве.

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