В Алматинской области задержана группа "домушников"

Группу воров задержали в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемые 1994, 1995 и 1986 г.р. являются жителями Жамбылского района, Алматинской области, рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области по следствию Рустам Абдрахманов.

По его словам, следствием установлена их причастность к совершению 12 эпизодов краж. Все уголовные дела соединены в одно производство.

В отношении задержанных лиц избрана мера пресечения "Содержание под стражей".





В настоящее время проверяется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям. Отмечу, что они ранее привлекались к уголовной ответственности. Замначальника Департамента полиции Алматинской области по следствию Рустам Абдрахманов

Производство досудебного расследования поручено следователям Следственного отдела УП Илийского района.

Ход и результаты расследования уголовных дел поставлены на контроль в Департаменте полиции Алматинской области.