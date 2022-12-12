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В Алматинской области задержана группа "домушников"

В Алматинской области задержана Фото: Instagram/rustam.abdrakhmanov_
Группу воров задержали в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемые 1994, 1995 и 1986 г.р. являются жителями Жамбылского района, Алматинской области, рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области по следствию Рустам Абдрахманов.

По его словам, следствием установлена их причастность к совершению 12 эпизодов краж. Все уголовные дела соединены в одно производство.

В отношении задержанных лиц избрана мера пресечения "Содержание под стражей".


В настоящее время проверяется причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям. Отмечу, что они ранее привлекались к уголовной ответственности. Замначальника Департамента полиции Алматинской области по следствию Рустам Абдрахманов

Производство досудебного расследования поручено следователям Следственного отдела УП Илийского района.

Ход и результаты расследования уголовных дел поставлены на контроль в Департаменте полиции Алматинской области.

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