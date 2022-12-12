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Казахстанец Давид Чарлин занял 15-е место на конкурсе "Детское Евровидение"

Казахстанец Давид Чарлин занял 15-е место на конкурсе "Детское Евровидение" Фото: Instagram/jevision.kz
Давид Чарлин на конкурсе "Детское Евровидение", который проходил в Ереване, набрал 47 баллов. И занял 15-е место из 16 стран-участниц, передает Zakon.kz.

Он выступил с композицией "Жер Ана", которую исполнил на английском и казахском языках. 

Итоги конкурса опубликованы на официальной instagram-странице "Детского Евровидения".


Отметим, что победителем конкурса стал мальчик из Франции Лиссандро, набравший 203 балла, а последней в песенной гонке стала Мальта.

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