В Мадриде началось Детское Евровидение-2024

16 ноября 2024 года в Мадриде прошло "Детское Евровидение", сообщает Zakon.kz.

Организатор конкурса Лаура Кырвитс подчеркнула, что "Детское Евровидение" – уникальная возможность представить будущих звезд широкой аудитории:

"Для молодых артистов выступление перед такой большой публикой – это отличный опыт, который можно использовать в будущем. Кроме того, они получают ценные знания о том, как создаются масштабные телевизионные постановки".

Победитель "Детского Евровидения" определяется путем сложения результатов народного голосования и оценок жюри. В отличие от взрослого Евровидения, в детском конкурсе можно голосовать за своего участника.

Голосование пройдет на сайте www.jesc.tv 15 и 16 ноября. Кроме онлайн-голосования, в каждой стране выступления участников оценивает жюри, состоящее из взрослых и молодежи.

В этом году в конкурсе принимают участие Эстония, прошлогодний победитель Франция, страна-организатор Испания, а также Албания, Армения, Грузия, Нидерланды, Кипр, Ирландия, Италия, Мальта, Польша, Португалия, Северная Македония, Германия, Сан-Марино и Украина.

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