Власти Сербии хотят ввести войска НАТО в непризнанную республику Косово

Президент Сербии Александр Вучич объявил о намерении ввести войска в Косово на основании резолюции СБ ООН, сообщает Zakon.kz

Как сообщает Fedpress.ru Вучич отметил, что НАТО наверняка откажет Белграду в размещении сил безопасности в непризнанной республике, но «попытку сделать необходимо»

Ранее сообщалось, на данный момент ситуация в Косово продолжает обостряться. По сообщениям сербских СМИ, в районе Косовска-Митровца раздались два взрыва, в районе города Зубин-Поток стрельба продолжалась около 15 минут.

До этого в северной части Косово сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича.Пантич, который вместе с коллегами — сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края — подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии по подозрению "в терроризме".

На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.