Расширенное заседание правительства под председательством Токаева – текстовая трансляция
Текстовая трансляция ведется в telegram-канале Акорды.
Фото: Telegram/bort_01
Президент:
"Сегодня мы обсудим предварительные итоги социально-экономического развития страны за 2022 год и определим основные задачи на предстоящий период. Накопилось немало актуальных вопросов.
За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6 до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения".
Касым-Жомарт Токаев:
"Прошедшие президентские выборы продемонстрировали поддержку гражданами проводимого государством курса. Народ ждет реальных перемен, причем не в далеком будущем, а здесь и сейчас. Мы должны оправдать доверие народа.
Принят план действий по реализации предвыборной программы. Все его мероприятия должны быть реализованы своевременно и в полном объеме. Работа каждого министра и акима будет оцениваться не на основе статистических докладов и отчетов, а по конкретным и ощутимым результатам".
Основные показатели развития экономики Казахстана за 11 месяцев 2022 года озвучил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Фото: Telegram/bort_01
За январь – ноябрь темп роста экономики составил 2,7%.
Внешнеторговый оборот за январь – октябрь увеличился на 34% и достиг 111 млрд долларов.
Экспорт вырос на 45%, в том числе обработанных товаров – на 35%.
По состоянию на ноябрь текущего года показатель инфляции в Казахстане достиг отметки в 19,6%. Основными факторами для повышения инфляции стали усиление геополитической напряженности, рекордный рост цен в мире, нарушение логистических связей и введение временных ограничений на экспорт некоторых товаров в соседние страны.
"В настоящее время правительство реализует комплекс мер по контролю и снижению инфляции. В рамках этой работы предусмотрены меры по увеличению доли отечественных товаров на внутреннем рынке, развитию механизмов хранения и транспортировки продукции, поддержке розничной торговли", – сказал Алихан Смаилов.
Новая налогово-бюджетная политика Правительства позволит увеличить активы Нацфонда до $100 млрд
Принимаемые правительством меры позволят в ближайшие годы увеличить объем поступлений средств в Национальный фонд и стабилизировать темпы роста бюджетных расходов.
В настоящее время начата реализация предвыборной программы президента РК, в рамках которой осуществляется внедрение принципов новой концепции управления государственными финансами до 2030 года.
Фото: Telegram/bort_01
Утверждены контрцикличные бюджетные правила, которые позволят сократить трансферты из Нацфонда на 1,4 трлн тенге в 2023 году и стабилизировать темпы роста расходов бюджета.
"Сбалансированность бюджета обеспечивается за счет увеличения собственной доходной базы и концентрации расходов на наиболее приоритетных направлениях", – подчеркнул премьер-министр.
Начата разработка новых Бюджетного и Налогового кодексов, которые позволят упростить бюджетный процесс и налоговое администрирование, внедрить в этих направлениях новые цифровые решения.
"В целом налогово-бюджетная политика будет направлена на снижение ненефтяного дефицита до 5% к 2030 году, а также на рост активов Нацфонда до 100 млрд долларов", – отметил Алихан Смаилов.
Продолжается реализация плана мероприятий по противодействию теневой экономике.
19 зарубежных компаний релоцировались в Казахстан
На расширенном заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о работе по привлечению иностранного капитала в Казахстан.
Ведется работа по привлечению не менее $150 млрд прямых иностранных инвестиций в ближайшие семь лет.
Так, по итогам первого полугодия уже привлечено $14,5 млрд прямых инвестиций, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Ведется работа с общенациональным пулом из 850 инвестиционных проектов на сумму 30 трлн тенге с созданием 131 тыс. новых рабочих мест. По итогам текущего года будет введено в эксплуатацию 190 проектов на 2 трлн тенге с созданием 18,5 тыс. рабочих мест", – сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр также добавил, что проводится работа по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий.
На сегодня 19 компаний уже релоцированы, по другим ведется проработка.
Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов заявил, что годовая инфляция достигла 19,6% в ноябре текущего года. Наибольший вклад по-прежнему вносит рост цен на продукты питания, который ускорился до 24,1%. Продовольственная инфляция достигла 18,6%. Рост цен на платные услуги – 14,1%.
"Рост инфляции выше республиканского уровня фиксируется в Мангистауской обаласти, Астане, Акмолинской, Улытауской и Карагандинской областях. Рост инфляции продолжается на фоне внешнего инфляционного давления, перестройки логистических цепочек поставок, рекордных инфляционных ожиданий, фискального стимулирования спроса и увеличения кредитования", – отметил он.
По словам главы Нацбанка, до конца ожидается повышение инфляции до 20-21% с достижением пика в первом квартале 2023 года.
Алихан Смаилов о работе по улучшению условий для предпринимательской деятельности
Глава правительства заявил, что с текущего года внедряются новые подходы к регулированию бизнеса. Проводится масштабная ревизия по выявлению избыточных требований к бизнесу. На сегодня выявлено около 7 тыс. требований, которые будут отменены. Начат новый этап реформирования системы госконтроля – переход от проверок к профилактике нарушений через автоматизацию систем управления рисками.
"Эта работа должна быть завершена в следующем году до завершения срока моратория на проверки субъектов малого и среднего бизнеса. Принимаемые меры позволят увеличить численность занятых в МСБ до 4,7 млн человек", – подчеркнул премьер-министр.
Для развития конкуренции продолжается сокращение госучастия в экономике. В частности, в Комплексный план приватизации дополнительно включен 171 объект, исключены порядка 200 социально значимых объектов в сферах водо-, электро- и теплоснабжения, которые важны для жизнеобеспечения населения, проведено народное IPO "КазМунайГаза".
Вместе с тем для перезагрузки механизмов ГЧП разработаны законодательные поправки.
Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что на сегодня полностью восстановлена разрушенная в ходе январских событий инфраструктура.
"Экономика города вышла на траекторию устойчивого роста, значительно повышен уровень общественной безопасности. 1640 пострадавшим предприятиям выплачена компенсация в сумме 16,2 млрд тенге, 95% из которых получили выплаты до 1 июня 2022 года", – сказал градоначальник.
По его словам, имущественный ущерб компенсирован всем физическим лицам на сумму 613,5 млн тенге.
"Во исполнении вашего поручения для обеспечения безопасности жителей Алматы в местах массового скопления до конца текущего года будет завершена установка 2050 видеокамер. В целом, на обеспечение безопасности горожан в текущем году дополнительно выделено 16,8 млрд тенге", – отметил Ерболат Досаев.
Он также сообщил, что продолжается восстановление здания акимата города, срок завершения – второй квартал 2023 года.
Правительство Казахстана направит 1 трлн тенге на повышение доходов сельчан
Алихан Смаилов рассказал о принимаемых государством мерах по повышению доходов граждан:
- Начата реализация проекта по увеличению доходов сельских жителей за счет расширения доступа к микрокредитованию. В следующем году на это планируется направить 70 млрд тенге.
- В течение пяти лет на реализацию проекта планируется направить 1 трлн тенге, что позволит охватить более 1 млн сельских жителей.
- В рамках этой работы планируется вовлечь половину всех частных домохозяйств в кооперативное предпринимательство. Ожидается также, что будет создано более 350 тыс. новых рабочих мест.
Вместе с тем Алихан Смаилов подчеркнул, что в настоящее время продолжается реализация программы по повышению доходов населения до 2025 года. В рамках нее 3 млн человек уже была повышена зарплата, в том числе врачам на 30%, учителям – на 25%, другим работникам бюджетной сферы – на 20%, производственному персоналу – на 10-50%.
За 11 месяцев текущего года в рамках программы также создано 563 тыс. новых рабочих мест, что на 27% больше запланированного показателя.
Кроме того, правительством реализуются активные меры содействия занятости граждан. В текущем году трудоустроено более 830 тыс. человек, в том числе 233 тыс. из числа молодежи.
Глава государства:
"То, что произошло в Экибастузе, – это реальная катастрофа. Я хотел бы выразить признательность жителям этого города за проявленное терпение и гражданскую ответственность. Хочу поблагодарить волонтеров за работу.
Эта ситуация наглядно продемонстрировала безответственное отношение к отопительному сезону государственных органов и субъектов естественных монополий. У нас есть практика замалчивания накопившихся проблем. Это привело к масштабным последствиям, для устранения которых потребовались колоссальные ресурсы.
Думаю, нужно извлечь уроки, провести расследование - почему это произошло. Дальше будем принимать соответствующее решение".