Расширенное заседание правительства под председательством Токаева – текстовая трансляция

Началось выступление президента Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании правительства 12 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

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Президент:



"Сегодня мы обсудим предварительные итоги социально-экономического развития страны за 2022 год и определим основные задачи на предстоящий период. Накопилось немало актуальных вопросов.

За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6 до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения".

Касым-Жомарт Токаев:

"Прошедшие президентские выборы продемонстрировали поддержку гражданами проводимого государством курса. Народ ждет реальных перемен, причем не в далеком будущем, а здесь и сейчас. Мы должны оправдать доверие народа.

Принят план действий по реализации предвыборной программы. Все его мероприятия должны быть реализованы своевременно и в полном объеме. Работа каждого министра и акима будет оцениваться не на основе статистических докладов и отчетов, а по конкретным и ощутимым результатам".

Основные показатели развития экономики Казахстана за 11 месяцев 2022 года озвучил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Фото: Telegram/bort_01



За январь – ноябрь темп роста экономики составил 2,7%.

Внешнеторговый оборот за январь – октябрь увеличился на 34% и достиг 111 млрд долларов.

Экспорт вырос на 45%, в том числе обработанных товаров – на 35%.

По состоянию на ноябрь текущего года показатель инфляции в Казахстане достиг отметки в 19,6%. Основными факторами для повышения инфляции стали усиление геополитической напряженности, рекордный рост цен в мире, нарушение логистических связей и введение временных ограничений на экспорт некоторых товаров в соседние страны.

"В настоящее время правительство реализует комплекс мер по контролю и снижению инфляции. В рамках этой работы предусмотрены меры по увеличению доли отечественных товаров на внутреннем рынке, развитию механизмов хранения и транспортировки продукции, поддержке розничной торговли", – сказал Алихан Смаилов.

Новая налогово-бюджетная политика Правительства позволит увеличить активы Нацфонда до $100 млрд

Принимаемые правительством меры позволят в ближайшие годы увеличить объем поступлений средств в Национальный фонд и стабилизировать темпы роста бюджетных расходов.

В настоящее время начата реализация предвыборной программы президента РК, в рамках которой осуществляется внедрение принципов новой концепции управления государственными финансами до 2030 года.



Фото: Telegram/bort_01



Утверждены контрцикличные бюджетные правила, которые позволят сократить трансферты из Нацфонда на 1,4 трлн тенге в 2023 году и стабилизировать темпы роста расходов бюджета.



"Сбалансированность бюджета обеспечивается за счет увеличения собственной доходной базы и концентрации расходов на наиболее приоритетных направлениях", – подчеркнул премьер-министр.

Начата разработка новых Бюджетного и Налогового кодексов, которые позволят упростить бюджетный процесс и налоговое администрирование, внедрить в этих направлениях новые цифровые решения.

"В целом налогово-бюджетная политика будет направлена на снижение ненефтяного дефицита до 5% к 2030 году, а также на рост активов Нацфонда до 100 млрд долларов", – отметил Алихан Смаилов.

Продолжается реализация плана мероприятий по противодействию теневой экономике.

19 зарубежных компаний релоцировались в Казахстан

На расширенном заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о работе по привлечению иностранного капитала в Казахстан.

Ведется работа по привлечению не менее $150 млрд прямых иностранных инвестиций в ближайшие семь лет.

Так, по итогам первого полугодия уже привлечено $14,5 млрд прямых инвестиций, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Ведется работа с общенациональным пулом из 850 инвестиционных проектов на сумму 30 трлн тенге с созданием 131 тыс. новых рабочих мест. По итогам текущего года будет введено в эксплуатацию 190 проектов на 2 трлн тенге с созданием 18,5 тыс. рабочих мест", – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр также добавил, что проводится работа по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий.

На сегодня 19 компаний уже релоцированы, по другим ведется проработка.





Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов заявил, что годовая инфляция достигла 19,6% в ноябре текущего года. Наибольший вклад по-прежнему вносит рост цен на продукты питания, который ускорился до 24,1%. Продовольственная инфляция достигла 18,6%. Рост цен на платные услуги – 14,1%.

"Рост инфляции выше республиканского уровня фиксируется в Мангистауской обаласти, Астане, Акмолинской, Улытауской и Карагандинской областях. Рост инфляции продолжается на фоне внешнего инфляционного давления, перестройки логистических цепочек поставок, рекордных инфляционных ожиданий, фискального стимулирования спроса и увеличения кредитования", – отметил он.

По словам главы Нацбанка, до конца ожидается повышение инфляции до 20-21% с достижением пика в первом квартале 2023 года.

Алихан Смаилов о работе по улучшению условий для предпринимательской деятельности

Глава правительства заявил, что с текущего года внедряются новые подходы к регулированию бизнеса. Проводится масштабная ревизия по выявлению избыточных требований к бизнесу. На сегодня выявлено около 7 тыс. требований, которые будут отменены. Начат новый этап реформирования системы госконтроля – переход от проверок к профилактике нарушений через автоматизацию систем управления рисками.

"Эта работа должна быть завершена в следующем году до завершения срока моратория на проверки субъектов малого и среднего бизнеса. Принимаемые меры позволят увеличить численность занятых в МСБ до 4,7 млн человек", – подчеркнул премьер-министр.

Для развития конкуренции продолжается сокращение госучастия в экономике. В частности, в Комплексный план приватизации дополнительно включен 171 объект, исключены порядка 200 социально значимых объектов в сферах водо-, электро- и теплоснабжения, которые важны для жизнеобеспечения населения, проведено народное IPO "КазМунайГаза".

Вместе с тем для перезагрузки механизмов ГЧП разработаны законодательные поправки.

Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что на сегодня полностью восстановлена разрушенная в ходе январских событий инфраструктура.

"Экономика города вышла на траекторию устойчивого роста, значительно повышен уровень общественной безопасности. 1640 пострадавшим предприятиям выплачена компенсация в сумме 16,2 млрд тенге, 95% из которых получили выплаты до 1 июня 2022 года", – сказал градоначальник.

По его словам, имущественный ущерб компенсирован всем физическим лицам на сумму 613,5 млн тенге.

"Во исполнении вашего поручения для обеспечения безопасности жителей Алматы в местах массового скопления до конца текущего года будет завершена установка 2050 видеокамер. В целом, на обеспечение безопасности горожан в текущем году дополнительно выделено 16,8 млрд тенге", – отметил Ерболат Досаев.

Он также сообщил, что продолжается восстановление здания акимата города, срок завершения – второй квартал 2023 года.



Правительство Казахстана направит 1 трлн тенге на повышение доходов сельчан

Алихан Смаилов рассказал о принимаемых государством мерах по повышению доходов граждан:

Начата реализация проекта по увеличению доходов сельских жителей за счет расширения доступа к микрокредитованию. В следующем году на это планируется направить 70 млрд тенге. В течение пяти лет на реализацию проекта планируется направить 1 трлн тенге, что позволит охватить более 1 млн сельских жителей. В рамках этой работы планируется вовлечь половину всех частных домохозяйств в кооперативное предпринимательство. Ожидается также, что будет создано более 350 тыс. новых рабочих мест.

Вместе с тем Алихан Смаилов подчеркнул, что в настоящее время продолжается реализация программы по повышению доходов населения до 2025 года. В рамках нее 3 млн человек уже была повышена зарплата, в том числе врачам на 30%, учителям – на 25%, другим работникам бюджетной сферы – на 20%, производственному персоналу – на 10-50%.

За 11 месяцев текущего года в рамках программы также создано 563 тыс. новых рабочих мест, что на 27% больше запланированного показателя.

Кроме того, правительством реализуются активные меры содействия занятости граждан. В текущем году трудоустроено более 830 тыс. человек, в том числе 233 тыс. из числа молодежи.





Глава государства:



"То, что произошло в Экибастузе, – это реальная катастрофа. Я хотел бы выразить признательность жителям этого города за проявленное терпение и гражданскую ответственность. Хочу поблагодарить волонтеров за работу.

Эта ситуация наглядно продемонстрировала безответственное отношение к отопительному сезону государственных органов и субъектов естественных монополий. У нас есть практика замалчивания накопившихся проблем. Это привело к масштабным последствиям, для устранения которых потребовались колоссальные ресурсы.

Думаю, нужно извлечь уроки, провести расследование - почему это произошло. Дальше будем принимать соответствующее решение".



