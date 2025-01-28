Расширенное заседание правительства под председательством Токаева – текстовая трансляция

В Астане сегодня, 28 января 2025 года, проходит расширенное заседание правительства Казахстана под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент Zakon.kz.

Как ранее уточнили в Акорде, в ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и сформулированы ключевые задачи правительства на предстоящий период. Будут заслушаны доклады премьер-министра Олжаса Бектенова, председателя Национального банка Тимура Сулейменова и акимов ряда регионов.

Мероприятие началось в 10:50.

Касым-Жомарт Токаев:

"Расширенное заседание правительства проходит на фоне кардинальных изменений в мире. Глобальные процессы могут оказать сильное влияние на экономическую ситуацию в нашей стране.

Надо также иметь в виду, что переход к новому технологическому укладу, основанному на тотальной цифровизации, приведет к созданию качественно новых реалий в мире. К этому нужно быть готовыми. Успешная адаптация к новым реалиям станет определяющим фактором конкурентоспособности и устойчивого прогресса Казахстана.

Об эффективности правительства и акимов будем судить, прежде всего, по результатам развития экономики и улучшения качества жизни граждан. Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги ушедшего года и сформулировать актуальные задачи, которые предстоит решить в кратчайшие сроки".

Согласно повестке дня на заседании выступят с докладами премьер-министр Олжас Бектенов, заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов, аким Астаны Женис Касымбек, аким Шымкента Габит Сыздыкбеков и аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

Олжас Бектенов:

"Правительство продолжает реализацию стратегических задач, обозначенных в вашей предвыборной платформе, посланиях и других программных документах. Безусловно, нашими приоритетами были и остаются обеспечение качественного экономического роста и повышение благосостояния граждан. В тесном взаимодействии с депутатским корпусом был разработан и принят ряд важных законов, направленных на дальнейшее развитие нашей страны...

В прошедшем году рост экономики составил 4,8%. Высокая динамика достигнута в сельском хозяйстве – 13,7%, строительстве – 13,1%, торговле – 9,1%, транспорте – 8,5%. Объем обрабатывающей промышленности увеличился на 5,9%. В аграрном секторе и обработке зафиксирован самый динамичный рост за последние 10 лет. В то же время добыча нефти снизилась на 2 млн 400 тыс. тонн, оказав негативное влияние на темпы роста ВВП. Во многом это произошло из-за обязательств страны в рамках ОПЕК+, а также капитальных ремонтов на крупных месторождениях...

В разрезе регионов наибольший экономический рост по итогам прошлого года показали: Северо-Казахстанская, Карагандинская, Туркестанская, Кызылординская области, города Астана и Шымкент. Низкая динамика по основным показателям сложилась в Улытауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областях...

В ближайшее время заключим необходимые соглашения по строительству первой АЭС в Алматинской области. Также завершается анализ регионов для определения возможных мест строительства второй и третьей АЭС".

Касым-Жомарт Токаев:

"В прошлом году, действительно, были трудности. На развитие экономики оказывали влияние многие негативные факторы. Однако мы держали ситуацию на контроле, не допускали ухудшения. В целом, можно сказать, что результаты неплохие, прошлый год завершен с положительными показателями, однако нельзя успокаиваться. Еще достаточно проблем, требующих решения. Об этом знают эксперты и граждане.

В первую очередь не полностью выполнена работа по диверсификации экономики. Экономика все еще очень зависима от средств Нацфонда. Но необходимо отметить, что Нацфонд, часть экономики, инвестиционная активность бизнеса на недостаточном уровне. Данные недостатки необходимо устранить в текущем году. Правительство должно принять конкретные меры".

Серик Жумангарин:

"Сегодня из более 2,3 млн зарегистрированных налогоплательщиков плательщиками НДС являются только 137 700 субъектов бизнеса. Это 6% от всех. Из них фактически оплачивают НДС только 88 тыс., или 4% от всего количества налогоплательщиков. Одна из причин – высокий порог для постановки на учет по НДС. На сегодня он составляет 78 млн тенге.

Мы предлагаем снижение порога НДС до 15 млн тенге. В этих пределах на сегодняшний момент работает 88% МСБ. Поэтому мы предполагаем, что серьезного влияния на сегмент это не окажет. В странах ОЭСР порог еще ниже, а в некоторых ведущих экономиках он и вовсе нулевой.

Благодаря этому, наконец, НДС станет налогом для зачета, появится дополнительно около 300 тыс. новых налогоплательщиков".

Касым-Жомарт Токаев о налоговой реформе:

"Необходимо разъяснять обществу и населению, в частности, социальный налог. Как мы будем осуществлять (налоговое. – Прим. ред.) администрирование? Вы сами говорите, что будете компенсировать... Все это необходимо обсудить и продумать, как осуществить данную реформу. В целом, реформа необходима, я одобряю данную реформу. Однако необходимо обсудитьи исследовать. Поэтому в настоящее время в Мажилисе рассматривается проект нового Налогового кодекса.

В 2025 году необходимо обратить внимание в первую очередь на Налоговый и Бюджетный кодексы. В целом, я подтверждаю, что реформа нужна. Но сейчас перед нами стоит задача уменьшить трансферты из Нацфонда, усилить его сберегательную функцию. Накопившиеся средства можно направить на финансирование крупных инфраструктурных проектов – это приоритет. Таким образом, мы будем усиливать функцию государства по развитию, но все же я полагаю, что социальный налог нам нужно очень внимательно продумать".

Касым-Жомарт Токаев о работе Нацбанка:

Работу Нацбанк проводит в соответствии с мандатом. Это понятно. Работа ведется в текущем режиме. Но вопросы, конечно, остаются. Прежде всего, людей волнуют волатильность нацвалюты. Эксперты ожидают давление на курс тенге из-за укрепления американского доллара.

И обеспечение стабильности валюты, и, в целом, обуздание инфляции – это крайне важная работа. Если не сказать сейчас – основная работа, которая должна проводиться в тесном сотрудничестве с правительством. Прежние установки на то, что мы независимые, самостоятельные, уже не работают, потому что ситуация необычная".