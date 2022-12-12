Токаев: Народ ждет реальных перемен
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 12 декабря на расширенном заседании правительства сказал, что народ ждет реальных перемен, причем не в далеком будущем, а здесь и сейчас, сообщает Zakon.kz.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, прошедшие президентские выборы продемонстрировали поддержку гражданами проводимого государством курса.
"Народ ждет реальных перемен, причем не в далеком будущем, а здесь и сейчас. Мы должны оправдать доверие народа", – сказал глава государства.
По словам президента, принят план действий по реализации предвыборной программы.
"Все его мероприятия должны быть реализованы своевременно и в полном объеме. Работа каждого министра и акима будет оцениваться не на основе статистических докладов и отчетов, а по конкретным и ощутимым результатам".Касым-Жомарт Токаев
Ранее президент сказал, что за 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6 до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения.
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