Токаев: Народ ждет реальных перемен

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев 12 декабря на расширенном заседании правительства сказал, что народ ждет реальных перемен, причем не в далеком будущем, а здесь и сейчас, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, прошедшие президентские выборы продемонстрировали поддержку гражданами проводимого государством курса. "Народ ждет реальных перемен, причем не в далеком будущем, а здесь и сейчас. Мы должны оправдать доверие народа", – сказал глава государства. По словам президента, принят план действий по реализации предвыборной программы.

"Все его мероприятия должны быть реализованы своевременно и в полном объеме. Работа каждого министра и акима будет оцениваться не на основе статистических докладов и отчетов, а по конкретным и ощутимым результатам". Касым-Жомарт Токаев Ранее президент сказал, что за 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6 до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения. Читайте также Токаев назвал произошедшее в Экибастузе "реальной катастрофой" Расширенное заседание правительства под председательством Токаева – текстовая трансляция Ни о каком "притормаживании" интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи – Токаев

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