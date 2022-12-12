Глава Нацбанка озвучил прогнозы инфляции до конца года

Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов на расширенном заседании правительства озвучил прогноз по инфляции до конца года, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Нацбанка, в ноябре годовая инфляция достигла 19,6%. Наибольший вклад по-прежнему вносит рост цен на продукты питания, который ускорился до 24,1%. Продовольственная инфляция достигла 18,6%, рост цен на платные услуги – 14,1%.



"Рост инфляции выше республиканского уровня фиксируется в Астане, Мангистауской, Акмолинской, Улытауской и Карагандинской областях". Председатель национального банка РК Галымжан Пирматов

Он объяснил, что рост инфляции продолжается на фоне внешнего инфляционного давления, перестройки логистических цепочек поставок, рекордных инфляционных ожиданий, фискального стимулирования спроса и увеличения кредитования.

"До конца года ожидается повышение инфляции до 20-21% с достижением пика в первом квартале 2023 года". Галымжан Пирматов

Ранее Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства сообщил о том, что инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%.

