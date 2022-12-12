Глава Нацбанка озвучил прогнозы инфляции до конца года
Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов на расширенном заседании правительства озвучил прогноз по инфляции до конца года, передает корреспондент Zakon.kz.
По словам главы Нацбанка, в ноябре годовая инфляция достигла 19,6%. Наибольший вклад по-прежнему вносит рост цен на продукты питания, который ускорился до 24,1%. Продовольственная инфляция достигла 18,6%, рост цен на платные услуги – 14,1%.
"Рост инфляции выше республиканского уровня фиксируется в Астане, Мангистауской, Акмолинской, Улытауской и Карагандинской областях".Председатель национального банка РК Галымжан Пирматов
Он объяснил, что рост инфляции продолжается на фоне внешнего инфляционного давления, перестройки логистических цепочек поставок, рекордных инфляционных ожиданий, фискального стимулирования спроса и увеличения кредитования.
"До конца года ожидается повышение инфляции до 20-21% с достижением пика в первом квартале 2023 года".Галымжан Пирматов
Ранее Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства сообщил о том, что инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%.
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