Инфляция в Казахстане достигла исторических максимумов за 14 лет

Фото: Zakon.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 12 декабря сообщил о том, что инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%, передает корреспондент Zakon.kz.

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