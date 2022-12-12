Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Инфляция в Казахстане достигла исторических максимумов за 14 лет

деньги, продукты Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 12 декабря сообщил о том, что инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%, передает корреспондент Zakon.kz.
"Сегодня мы обсудим предварительные итоги социально-экономического развития страны за 2022 год и определим основные задачи на предстоящий период".Касым-Жомарт Токаев

При этом он отметил, что накопилось немало актуальных вопросов.

"За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6 до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения.

Расширенное заседание правительства под председательством Токаева – текстовая трансляция. 

Читайте также

Инфраструктура Алматы полностью восстановлена после январских событий – Досаев

Кыргызстанцев призвали экономить электроэнергию

В Казахстане аудит всех тепло- и электростанций завершится в 2023 году

Оксана Скибан
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Стала чемпионкой мира по боксу
Казахстанка Ангелина Лукас стала чемпионкой мира по боксу
Сын скончался на улице Лос-Анджелеса
Сын Тины Тернер скончался на улице Лос-Анджелеса
Расширенное заседание правительства под председательством Токаева – текстовая трансляция
Расширенное заседание правительства под председательством Токаева – текстовая трансляция
В МВД подробно рассказали о легализации иностранных авто в Казахстане
В МВД подробно рассказали о легализации иностранных авто в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления