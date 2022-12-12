Инфляция в Казахстане достигла исторических максимумов за 14 лет
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 12 декабря сообщил о том, что инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%, передает корреспондент Zakon.kz.
"Сегодня мы обсудим предварительные итоги социально-экономического развития страны за 2022 год и определим основные задачи на предстоящий период".Касым-Жомарт Токаев
При этом он отметил, что накопилось немало актуальных вопросов.
"За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6 до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%".Касым-Жомарт Токаев
По его словам, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения.
Расширенное заседание правительства под председательством Токаева – текстовая трансляция.
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