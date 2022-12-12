Опубликовано видео нокаута Жанкоша Турарова и переживаний его супруги

Накануне в Алматы казахстанский боксер Жанкош Тураров победил венесуэльца Луиса Энрике Ромеро и завоевал титул чемпиона IBO Inter-Continental в первом полусреднем весе. За ходом поединка следили во всем мире, включая близких боксера и всех казахстанских фанатов бокса, сообщает Zakon.kz.

Поединок был рассчитан на десять раундов, но закончился досрочно победой Жанкоша Турарова в седьмом раунде.









Переживающих за казахстанского боксера Турарова возле ринга было не мало близких ему людей, среди которых можно было заметить супругу - Клару Ису.































































































Помимо Жанкоша Турарова в этот вечер победами отметились ряд казахстанских боксеров. И в этом списке Ангелина Лукас (3-0, 2 КО), которая также досрочно переиграла Лулу Каяге из Танзании, и завоевала вакантный титул UBO во втором легчайшем весе.







