Токаев дал правительству три года на полный ремонт всех ТЭЦ и теплосетей

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в течение трех лет отремонтировать все ТЭЦ и теплосети в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На расширенном заседании правительства 12 декабря глава государства подчеркнул, что энергообъекты, находящиеся в государственной собственности, должны быть отремонтированы за счет бюджета. А частные объекты нужно модернизировать за собственный счет в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции".

"Правительство обязано в оперативном порядке приступить к решению этой задачи. Помимо самих ТЭЦ, в плачевном состоянии остаются и тепловые сети", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, на сегодня более 1,5 тыс. километров тепловых сетей нуждаются в срочной замене и ремонте. Их средний износ превышает 75%, а в городах Аркалыке, Риддере и Шемонаихе сети изношены полностью.

"Правительству в течение трех лет необходимо решить данный вопрос. Согласно докладу комиссии, речь идет о 528 млрд тенге. Данные средства следует предусмотреть через адекватное бюджетное кредитование и тарифную политику". Касым-Жомарт Токаев



Ранее на заседании Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее в Экибастузе "реальной катастрофой". Он отметил, что ситуация наглядно продемонстрировала безответственное отношение к отопительному сезону госорганов и субъектов естественных монополий.