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Токаев назвал произошедшее в Экибастузе "реальной катастрофой"

трагедия Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 12 декабря высказался о произошедшем в Экибастузе, сообщает корреспондент Zakon.kz.


"То, что произошло в Экибастузе, – это реальная катастрофа. И я хотел бы выразить признательность жителям этого города за проявленное терпение, гражданскую ответственность. Поблагодарить волонтеров за работу. Эта ситуация наглядно продемонстрировала безответственное отношение к отопительном сезону госорганов и субъектов естественных монополий".Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, в Казахстане есть практика замалчивания накопившихся проблем. И эта практика привела к масштабным последствиям, для устранения которых потребовались колоссальные ресурсы. 

"Я думаю, что нужно извлечь уроки. Провести расследование, почему так произошло. И будем принимать соответствующее решение. Касым-Жомарт Токаев

Напомним, 28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС, тогда, по предварительным данным, город с 150-тысячным населением остался без тепла в результате сбоя в работе одной из ТЭЦ.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

6 декабря председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге заявил, что жители домов в Экибастузе, оставшиеся без обогрева, не будут платить за теплоснабжение за ноябрь и декабрь.

7 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательный анализ просчетов по ЧП в Экибастузе.

Режим ЧС отменили 8 декабря. 

11 декабря аким Экибастуза объяснил, как пострадавшим жителям города будут возмещать траты за электричество в период чрезвычайной ситуации.

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