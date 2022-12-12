Токаев раскритиковал правительство за упущения с ценами на продукты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства высказался по поводу упущений в работе по укреплению продовольственной безопасности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы государства, касательно вопросов ценообразования, то эта проблема постоянно становится предметом обсуждения.

"Снижение себестоимости продукции, устранение непродуктивных посредников, доступ к торговым сетям и дешевые оборотные средства - вот основные направления борьбы с ростом цен на продукты. Первые шаги сделаны - приняты правила форвардного закупа напрямую у товаропроизводителей. Предусмотрено бюджетное финансирование. Вместе с тем многие фермеры не имеют мощностей по хранению овощной продукции, поэтому вынуждены продавать напрямую ее с поля. Результат – недополученные доходы сельчан и высокая сезонность цен на продукцию". Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что решение заключается в создании инфраструктуры хранения.

"Однако работа по снижению дефицита овощехранилищ идет медленно. В прошлом году введено мощностей на 64 тысячи тонн при плане 83 тысячи тонн, или 77%. В этом году ситуация получше – при плане 98 тысяч тонн введено мощностей на 87 тысяч тонн. Но нужно наверстывать. Очень важно понимать, что в текущих условиях продовольственная безопасность - это базовое условие прогресса страны в целом". Касым-Жомарт Токаев

Как заключил президент, развитие АПК и особенно сельхозпереработки должны быть приоритетом в деятельности правительства и акимов.