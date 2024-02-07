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Проект Налогового кодекса раскритиковал Токаев: Повышение НДС с 12 до 16% – не панацея

Проект Налогового кодекса раскритиковал Токаев Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 7 февраля раскритиковал проект нового Налогового кодекса страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в настоящее время разрабатывается новый Налоговый кодекс, который доложен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет.

"Между тем у бизнес-сообщества складывается мнение, что документ нацелен, прежде всего, на повышение налоговых ставок. Повышение НДС с 12 до 16% – это не панацея. В реформировании нуждается сам НДС, который в Казахстане приобрел другую сущность. Эксперты обоснованно утверждают, что повышение НДС может увеличить уровень инфляции и долю теневой экономики, а также снизить инвестиционную привлекательность страны. Предыдущее правительство парировало такие аргументы доводами о дополнительных поступлениях в бюджет, которые заменят трансферты из Нацфонда. Приходится констатировать, что пока работа по формированию нового Налогового кодекса не соответствует моим ожиданиям как главы государства", – заявил президент.

По его словам, при разработке Налогового кодекса нужно понимать, что стоит актуальная задача качественного и динамического развития национальной экономики, что невозможно без внедрения новой системы налогообложения прибыли и имущества, стимулирования реинвестирования полученных доходов в развитие бизнеса, изменения налоговых спецрежимов.

Глава государства уверен, что такой стратегически значимый документ, как Налоговый кодекс, должен разрабатываться не только налоговиками, но и экономистами с привлечением бизнеса.

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