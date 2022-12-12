Карагандинец угрожал поджечь себя – в суде рассказали подробности дела

12 декабря мужчина угрожал поджечь себя напротив ДП Карагандинской области. Таким образом он хотел решить спор по гражданскому делу, которое находится на рассмотрении в суде, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, что представитель ОО инвалидов "Жан Дос" требует возместить им расходы по договору.



В Карагандинском суде прокомментировали данную ситуацию.

1 ноября в СМЭС Карагандинской области поступило исковое заявление Департамента полиции Карагандинской области к ОО инвалидов "Жан Дос" о признании недобросовестным участником государственных закупок. Из материалов дела следует, что 22 июня 2022 года между сторонами заключен договор о государственных закупках работ по установке ограждений и озеленению территории отдела полиции. Пресс-служба суда Караганды

Как отметили в суде, сумма договора составила более 200 миллионов тенге. Срок выполнения работ по 20 октября 2022 года. 17 октября подрядчиком сданы работы на сумму 72 млн тенге, 27 октября 2022 года на сумму 33 млн тенге.

28 октября ответчик добровольно перечислил истцу неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 202 288 тенге.

Ввиду ненадлежащего исполнения обязательств истец 27 октября направил ответчику уведомление о расторжении договора, мотивируя нарушением сроков исполнения договора.

В настоящее время дело рассматривается в суде и судебное заседание назначено на 14 декабря. Иных споров между сторонами судом не рассматривалось, решения не выносились. Пресс-служба суда Караганды

12 декабря напротив ДП Карагандинской области мужчина, держа газовую горелку у канистры с горючим, угрожал совершить самосожжение.

