Красная зона: акции каких компаний просели за неделю

Американский фондовый рынок завершил неделю в красной зоне. За неделю биржевые индексы потеряли от 2,8 до 4%. Лидерами падения в индексе Dow Jones стали акции Chevron Corp, снизившись на 3,19% и Walmart Inc – на 2,33%, сообщает Zakon.kz.

Американский фондовый рынок завершил неделю в красной зоне. За неделю биржевые индексы потеряли от 2,8 до 4%. Лидерами падения в индексе Dow Jones стали акции Chevron Corp, снизившись на 3,19% и Walmart Inc – на 2,33%.



После позитивных новостей в последний день осени, когда трейдеры получили сигнал о возможном смягчении кредитно-денежной политики ФРС и роста индексов, в дальнейшем все было не в пользу рынков.

Долго ожидаемые статданные из производственного сектора оказались хуже прогнозов, а рост новых рабочих мест превысил ожидания. Фондовый рынок в понедельник пошел вниз: новые свидетельства сильной экономики США повысили ожидания того, что процентные ставки станут выше и останутся дольше.





Фото: Zakon.kz

В четверг рынки стали отрастать на позитивных корпоративных новостях. Лидерами роста среди компонентов Dow Jones Industrial Average стали акции Boeing Co. (+3,8%), Chevron Corp. (+2,1%), Caterpillar Inc. (+1,4%). Акции Exxon Mobil Corp., которые падали две предыдущие сессии на -2,74% (вторник) и на -2,78% (среда) прибавили в цене 3% в ходе торгов. Крупнейшая нефтегазовая компания США обнародовала стратегический план на период до конца 2027 года, предусматривающий сохранение ежегодных капиталовложений на уровне 20-25 млрд долларов и увеличение инвестиций в инициативы по снижению выбросов до 17 млрд долларов.

Exxon также увеличила объем программы обратного выкупа акций до 50 млрд долларов с 30 млрд долларов, срок ее действия продлен до конца 2024 года.

В пятницу, 9 декабря трейдеры ждали еще порцию статданных – индекс цен производителей (PPI) (м/м). И опять результат оказался не в пользу восстановления рынка. Ноябрьские цены производителей выросли на 0,3% вместо 0,2% по прогнозу. Пятницу рынки закончили в красной зоне.





Фото: Zakon.kz



Этому еще способствовал фон негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, здравоохранения и сырья.

Dow Jones снизился на 0,90%.





Фото: Zakon.kz



Индекс S&P 500 подешевел на 0,73%.





Фото: Zakon.kz







Индекс NASDAQ Composite потерял 0,70%.





Фото: Zakon.kz







Лидерами падения в индексе Dow Jones стали акции Chevron Corp., цена которых упала на 5,54 доллара (-3,19%), завершив сессию на отметке 168 долларов, а Walmart Inc cнизились в цене на 3,47 доллара (-2,33%) и завершили торги на отметке 145,31 доллара.

Лидерами падения в компоненте S&P стали акции Schlumberger NV, которые снизились в цене на -5,91%, закрывшись на отметке 46,97 доллара. Акции компании Etsy Inc потеряли -5,74% и завершили сессию на уровне 126,78 доллара. Котировки Halliburton Company снизились в цене на 5,33%, до отметки 33,01 доллара.

За неделю Dow Jones снизился на -2,72%, до 33 476,45 пункта, потеряв -953,42 пункта. S&P 500 потерял -3,37%, или 137,32 пункта, снизившись к отметке 3 934,38 пункта. Почти 4% потерял NASDAQ: -3,99% или 456,88 пункта, упав до 11 004,62 пункта.

Инвесторы теперь ждут последнюю порцию статданных перед грядущим заседанием (13-14 декабря). Во вторник, 13 декабря выйдет ноябрьский отчет по индексу потребительских цен. Он может стать катализатором движения на рынках. Если индекс будет ниже прогнозного или на его уровне, то это может дать сигнал в сторону повышения ставки на 50 базисных пунктов, и, следовательно, рынок отреагирует ростом. Прогноз роста потребительских цен за ноябрь находится на отметке 7,3%. Напомним, тот же показатель за октябрь оказался меньше прогнозного: 7,7% против 8%.

Ждем статданные в 19:30 по времени Астаны 13 декабря.





Фото: Zakon.kz



Александр Сергеев