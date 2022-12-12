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Низовая метель, туман и ветер ожидаются в четырех областях Казахстана

туман, зима Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях страны на 13 декабря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег.  На севере, востоке, юге области – низовая метель. Ветер западный с переходом на северо-восточный на севере, востоке, юге области, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске 13 декабря ночью – низовая метель. Ветер западный с переходом на северо-восточный ночью, порывы 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области сохраняется ветер восточный, 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах – низовая метель. Ветер восточный на севере области, в горных районах, 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром – туман.

Днем в центре Актюбинской области – ветер восточный, юго-восточный, порывы 18 м/с.

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Казгидромет Актюбинская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область
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