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Законодательство РК

Аким сельского округа умер после ножевого ранения в Актюбинской области – СМИ

В крестьянском хозяйстве Актюбинской области произошло убийство Фото: pexels
Ночью 12 декабря в одном из крестьянских хозяйств Актюбинской области произошло убийство. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, назначены необходимые экспертизы.

Стражи порядка установили, что между главой крестьянского хозяйства и 36-летним мужчиной произошла словесная перепалка, в ходе которой фермер нанес одно ножевое ранение в область живота потерпевшему. 

"В результате данного происшествия 36-летний мужчина скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 99 ч. 1 УК РК "Убийство". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Как уточнили в полиции, назначены необходимые экспертизы, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Стоит отметить, что в полиции заявили об убийстве в хозяйстве после распространения в СМИ информации о гибели акима Карабулакского сельского округа Актюбинской области Ернара Махамбетова. В публикации сказано, что районный аким погиб в результате ножевого ранения.

Кроме того, в областном департаменте здравоохранения подтвердили, что аким получил ножевое ранение и скончался в районной больнице.

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Анастасия Московчук
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