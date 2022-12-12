Аким сельского округа умер после ножевого ранения в Актюбинской области – СМИ

Ночью 12 декабря в одном из крестьянских хозяйств Актюбинской области произошло убийство. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, назначены необходимые экспертизы.

Стражи порядка установили, что между главой крестьянского хозяйства и 36-летним мужчиной произошла словесная перепалка, в ходе которой фермер нанес одно ножевое ранение в область живота потерпевшему.

"В результате данного происшествия 36-летний мужчина скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 99 ч. 1 УК РК "Убийство". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Как уточнили в полиции, назначены необходимые экспертизы, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Стоит отметить, что в полиции заявили об убийстве в хозяйстве после распространения в СМИ информации о гибели акима Карабулакского сельского округа Актюбинской области Ернара Махамбетова. В публикации сказано, что районный аким погиб в результате ножевого ранения.

Кроме того, в областном департаменте здравоохранения подтвердили, что аким получил ножевое ранение и скончался в районной больнице.