Кызылординка разбилась насмерть, спрыгнув с подвесного моста

Фото: Zakon.kz

12 декабря около 21:50 в Кызылорде на канал "102" поступило сообщение о том, что неизвестная гражданка пыталась совершить суицид, спрыгнув с подвесного моста, расположенного по улицам Казбек би и Казантаева, сообщает Zakon.kz.

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