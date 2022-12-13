Кызылординка разбилась насмерть, спрыгнув с подвесного моста
Фото: Zakon.kz
12 декабря около 21:50 в Кызылорде на канал "102" поступило сообщение о том, что неизвестная гражданка пыталась совершить суицид, спрыгнув с подвесного моста, расположенного по улицам Казбек би и Казантаева, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
В ходе осмотра установлено, что, к сожалению, гражданка погибла, – говорится в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства".
Назначены соответствующие экспертизы.
Обстоятельства трагедии выясняются.
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