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Законодательство РК

Кызылординка разбилась насмерть, спрыгнув с подвесного моста

рация Фото: Zakon.kz
12 декабря около 21:50 в Кызылорде на канал "102" поступило сообщение о том, что неизвестная гражданка пыталась совершить суицид, спрыгнув с подвесного моста, расположенного по улицам Казбек би и Казантаева, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

В ходе осмотра установлено, что, к сожалению, гражданка погибла, – говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства".

Назначены соответствующие экспертизы.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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Елена Беляева
Кызылорда
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