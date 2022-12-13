ИГ взяло ответственность за нападение на отель в Кабуле

12 декабря вооруженные люди открыли огонь в кабульском отеле "Лонган", в котором в основном проживают граждане Китая. Боевики "Исламского государства" активизировали свои атаки в Афганистане после возвращения к власти талибов, сообщает Zakon.kz.

Запрещенная в Казахстане террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за смертоносное нападение на отель в Кабуле, передает South China Morning Post.



По данным издания, нападение на китайских граждан, проживающих в многоэтажном отеле Kabul Longan Hotel, привело к 30 жертвам.





Однако представитель движения "Талибан" (запрещенная в Казахстане террористическая организация) Забихулла Муджахид заявил, что в результате нападения всего погибли трое боевиков, двое получили ранения. По его утверждениям, всех гостей отеля спасли, ни один иностранец не погиб. Два иностранца пострадали при прыжке с верхних этажей гостиницы.

Талибы утверждают, что после возвращения к власти им удалось повысить уровень безопасности, однако в Кабуле произошло несколько взрывов и нападений, ответственность за многие из которых взяла на себя местная ячейка ИГ.



По данным итальянской неправительственной организации Emergency NGO, в их больницу близ Кабула поступил 21 пострадавший, включая трех человек, которые погибли по прибытии. В организации не сообщили, были ли погибшие гражданскими или причастны к нападению.

Отель пользуется популярностью у китайских бизнесменов, которые стекаются в Афганистан после возвращения "Талибана" в поисках рискованных, но потенциально прибыльных сделок.



Китай, имеющий с Афганистаном границу на протяжении 76 км, официально не признал правительство "Талибана", но является одной из немногих стран, сохранивших там полное дипломатическое присутствие.

"Талибан" пообещал, что Афганистан не будет использоваться в качестве базы для боевиков, а в обмен Китай предложил экономическую поддержку и инвестиции для восстановления Афганистана.



Сохранение стабильности после десятилетий войны в Афганистане является важным для Пекина, который стремится обеспечить безопасность своих границ и стратегических инвестиций в инфраструктуру в соседнем Пакистане, где находится Китайско-Пакистанский экономический коридор.

Талибы рассчитывают на то, что Китай превратит одно из крупнейших в мире месторождений меди в действующий рудник, который поможет восстановить страну, испытывающую нехватку средств и пострадавшую от санкций.

