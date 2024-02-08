Террористы из ИГИЛ взяли на себя ответственность за убийство 30 человек в Пакистане

Боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ запрещена в Казахстане) объявили, что совершили два теракта в Пакистане, в результате которых погибли не менее 30 человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, боевики запрещенной в Казахстане террористической организации ИГИЛ взяли на себя ответственность за два взрыва, которые прогремели 7 февраля в предвыборных штабах на территории пакистанской провинции Белуджистан.





Согласно последним данным, в результате терактов погибли не менее 30 человек и пострадали несколько десятков. Первый взрыв, произошедший в городе Пишин, убил 18 человек и ранил не менее 30. Менее чем через час произошел второй взрыв в предвыборном штабе партии "Джамият Улема-и-Ислам" в городе Килла-Сайфулла. Он унес жизни 12 человек, пострадали еще несколько десятков. Оба теракта произошли в провинции Белуджистан, где высокую активность проявляют сепаратистские и экстремистские группировки.

"Ситуация напряженная. Мы доставляем пострадавших в больницы в столице провинции, городе Кветта, на вертолете. Взрыв был сильным", – сообщил заместитель начальника местной полиции Ясир Хан Базай.

Вечером 7 февраля ответственность за взрывы взяли на себя члены запрещенной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ). В 2023 году боевики ИГИЛ уже совершали атаки на офисы пакистанской партии "Джамият Улема-и-Ислам" из-за того, что она поддерживает связи с враждебным "Исламскому государству" движением "Талибан".

В Пакистане 8 февраля начались важные парламентские выборы. Общественную безопасность обеспечивают десятки тысяч полицейских и силовиков, и все равно в стране велика вероятность терактов. В провинции Белуджистан только за последнюю неделю произошли более 20 террористических атак.