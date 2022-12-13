Казахстанцы завоевали три "золота" в первый день Чемпионата мира – 2022 по казахша курес

В Астане стартовало дебютное мировое первенство по казахша курес. И в первый же день соревнований хозяева ковра положили в свою копилку три медали высшего качества, сообщает Zakon.kz.

На первый Чемпионат мира по казахша курес приехали более 350 палуанов из 40 стран мира, в числе которых и представительницы прекрасного пола.





Казахстанцы, как родоначальники этого вида спорта, на старте турнира из разыгранных четырех медалей золотой пробы одну отдали гостю из Польши – Томашу Шепаньяку, который выступал в весовой категории 90 кг.





Фото: Instagram/qazaqkuresi.kz







А в других весовых категориях на высшую ступень пьедестала почета поднялись казахстанцы Айдын Дартаев (82 кг), Марат Байкумаров (100 кг) и Нурдаулет Жарылкапов (+100 кг).

Бронзовой медали удостоился Тохтарбек Айдарбек (90 кг).





Фото: Instagram/qazaqkuresi.kz



У девушек в первый день соревнований на ковер вышли представительницы двух весовых категории: до 75 кг и +75 кг. Казахстанки здесь довольствовались бронзовой медалью в категории свыше 75 кг, третье место заняла Молдыр Азамат.



