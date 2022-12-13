Мустафа Сандал: Для меня будет честью спеть с Димашем Кудайбергеном

На днях во Дворце Республики прошел концерт певца турецкой эстрады Мустафы Сандала. Специальным гостем мероприятия была казахстанская певица Индира Елемес. Корреспондент Zakon.kz встретилась с исполнителем, узнала о его дальнейших планах и мечтах.

Звезда турецкой эстрады, певец, автор песен и оригинальных клипов, талантливый аранжировщик, продюсер – это все о Мустафе Сандале.

Сандал рассказал, что ему нравится приезжать в Казахстан, особенно в Алматы. Обожает он и казахстанскую публику, которая всегда тепло встречает исполнителя, знает практически все слова его песен и зажигательно танцует прямо на местах.





С Индирой Елемес звезда Турции познакомился в 2020 году. С тех пор у артистов в копилке несколько совместных композиций: Mod и Yoksay. На песню Yoksay Мустафа и Индира даже записали совместный клип.





– С кем вы в ближайшее время хотели бы записать совместный трек? Может, с Димашем Кудайбергеном?

– О, Димаш, это очень талантливый артист. Конечно, я бы хотел совместную коллаборацию с Димашем. Дай Бог так и будет. Я с Димашем познакомился три года назад на фестивале ABU TV Song Festival, который проходил в Токио. Еще тогда мы обсудили варианты возможного сотрудничества в будущем.



– В чем секрет вашего успеха, популярности?





– Универсальной формулы у меня нет. Когда всю жизнь занимаешься любимым делом – это, наверное, и есть рецепт успеха.







Как подчеркнул турецкий исполнитель, музыка – это смысл его жизни, пока он жив, она всегда будет сопровождать его. Мустафа Сандал ведет здоровый образ жизни, занимается спортом.





– У меня много увлечений. Я учился пилотированию, катаюсь на лыжах, обожаю гонять под парусом, а также занимаюсь джиу-джитцу.





Самым большим свои спортивным достижением певец считает плавание. Он гордится тем, что может проплыть без остановок дистанцию в 7 км.





Мустафа также отметил, что любит путешествовать, объездил все живописные места Турции и часто бывает в Европе, в частности в Италии. Мустафа Сандал воспитывает двоих сыновей – Ямана и Явуза.





На вопрос о том, будут ли его дети тоже музыкантами, он ответил так:





"Они сами делают свой выбор. Старший у меня спортсмен, а у младшего есть голос, есть способности к музыке. Не будем загадывать, со временем станет понятно. Мои планы на будущее связаны всегда с музыкой. А если говорить о жизни в целом, то я хочу быть своим детям не только хорошим отцом, но и другом", – заключил певец.