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Мустафа Сандал: Для меня будет честью спеть с Димашем Кудайбергеном

Концерт Мустафы Сандала в Алматы Фото: Zakon.kz
На днях во Дворце Республики прошел концерт певца турецкой эстрады Мустафы Сандала. Специальным гостем мероприятия была казахстанская певица Индира Елемес. Корреспондент Zakon.kz встретилась с исполнителем, узнала о его дальнейших планах и мечтах.

Звезда турецкой эстрады, певец, автор песен и оригинальных клипов, талантливый аранжировщик, продюсер – это все о Мустафе Сандале. 

Сандал рассказал, что ему нравится приезжать в Казахстан, особенно в Алматы. Обожает он и казахстанскую публику, которая всегда тепло встречает исполнителя, знает практически все слова его песен и зажигательно танцует прямо на местах.


С Индирой Елемес звезда Турции познакомился в 2020 году. С тех пор у артистов в копилке несколько совместных композиций: Mod и Yoksay. На песню Yoksay Мустафа и Индира даже записали совместный клип. 


– С кем вы в ближайшее время хотели бы записать совместный трек? Может, с Димашем Кудайбергеном?

– О, Димаш, это очень талантливый артист. Конечно, я бы хотел совместную коллаборацию с Димашем. Дай Бог так и будет. Я с Димашем познакомился три года назад на фестивале ABU TV Song Festival, который проходил в Токио. Еще тогда мы обсудили варианты возможного сотрудничества в будущем.

– В чем секрет вашего успеха, популярности?

– Универсальной формулы у меня нет. Когда всю жизнь занимаешься любимым делом – это, наверное, и есть рецепт успеха.

Как подчеркнул турецкий исполнитель, музыка – это смысл его жизни, пока он жив, она всегда будет сопровождать его. Мустафа Сандал ведет здоровый образ жизни, занимается спортом.

– У меня много увлечений. Я учился пилотированию, катаюсь на лыжах, обожаю гонять под парусом, а также занимаюсь джиу-джитцу.

Самым большим свои спортивным достижением певец считает плавание. Он гордится тем, что может проплыть без остановок дистанцию в 7 км.

Мустафа также отметил, что любит путешествовать, объездил все живописные места Турции и часто бывает в Европе, в частности в Италии. Мустафа Сандал воспитывает двоих сыновей – Ямана и Явуза.

На вопрос о том, будут ли его дети тоже музыкантами, он ответил так:

"Они сами делают свой выбор. Старший у меня спортсмен, а у младшего есть голос, есть способности к музыке. Не будем загадывать, со временем станет понятно. Мои планы на будущее связаны всегда с музыкой. А если говорить о жизни в целом, то я хочу быть своим детям не только хорошим отцом, но и другом", – заключил певец.
Мустафа Сандал накапливал опыт, работая помощником видных турецких музыкантов и продюсеров. Изучал музыку академически. Стоит отметить, что он сам пишет музыку и стихи. Песни Мустафы оказались столь хороши, что сделали его самым востребованным автором-песенником Турции.

К слову, свою карьеру Мустафа Сандал начал еще в 1994 году. Его первый альбом Suc Bende был продан тиражам 1,5 млн кассет и 200 тыс. CD-дисков – рекорд среди продаж альбомов поп-музыки в Турции.

А турне по Турции и Европе сделали из Мустафы композитора, который, несмотря на известность его песен, редко показывался на публике. Его выступления на стадионах легко собирают 30 тыс. человек.
Параллельно с исполнительской деятельностью певец сейчас занимается аранжировкой в своей небольшой студии Mustafa Sandal production.

Клипы – еще одно поприще, где преуспел турецкий исполнитель Мустафа Сандал. В одном из его творений даже появился эпатажный певец, король российской поп-эстрады Филипп Киркоров.

Мусти, как называют его фанатки, в свои 50 с небольшим до сих пор пользуется особой популярностью у слушателей, он по-прежнему очарователен и зажигателен.  

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