Пытавшегося совершить самоподжог карагандинца арестовали на 15 суток

В Караганде мужчина, который пытался совершить самоподжог, арестован на 15 суток, сообщает Zakon.kz.

12 декабря около 09:30 он находился перед зданием Департамента полиции Карагандинской области и пытался совершить самоподжог. Мужчина разлил на дорогу и демонстративно поджег несколько канистр с бензином.



Также он не выполнил законные требования полицейских прекратить противоправные действия, нарушающие общественный порядок, и продолжил свои действия, угрожая самоподжогом.

"По данным фактам составлены два протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство" и ч. 1 ст. 667 КоАП РК "Неповиновение законному требованию сотрудников правоохранительных органов". Пресс-служба Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям

12 декабря в суде мужчина признал вину частично и пояснил, что он является представителем ОО инвалидов "Жан Дос". Также требовал от руководства департамента полиции возместить ему расходы по ранее расторгнутому с ними договору.

Суд признал его виновным. Мужчину арестовали на 15 суток.

12 декабря мужчина угрожал поджечь себя напротив ДП Карагандинской области. Таким образом он хотел решить спор по гражданскому делу, которое находится на рассмотрении в суде.



