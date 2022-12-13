Нургиса Адилетулы завоевал "серебро" ЧМ-2022 по тяжелой атлетике

Казахстанский штангист Нургиса Адилетулы стал серебряным призером мирового первенства по тяжелой атлетике в Колумбии. Он занял второе место в весовой категории до 96 килограммов, сообщает Zakon.kz.

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22-летний талантливый казахстанец, который только год назад перешел из молодежного состава во взрослый, отметился на своем первом мировом форуме. Нургиса поднял 383 (174+209) кг и стал вторым не только в сумме двоеборья, но и в рывке, cообщили в пресс-службе ФТА РК.

В этой же весовой категории выступал еще один казахстанец – Сейтказы Алишер. С показателем 351 (160+191) кг он занял 11-е место в сумме двоеборья.

А чемпионом мира второй год подряд стал Лесман Паредес из Брунея – 397 кг (185+212).

