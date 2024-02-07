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Казахстан завоевал второе "серебро" на ЧА-2024 по тяжелой атлетике

Тяжелая атлетика Серебро ЧА-2024 Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi
Казахстанский штангист Александр Уваров удостоился серебряной награды на азиатском первенстве в Ташкенте (Узбекистан). Он занял второе место в весовой категории до 81 килограмма, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец в сумме двоеборья набрал 243 кг (153+190), что принесло нашему атлету серебряные медали данного турнира.

Уваров вперед себя пропустил китайца Ри Чонг Сонга с поднятым весом 369 кг (169+200), который стал чемпионом Азии. На третьей строчке пьедестала почета разместился представитель Туркменистана Гайгысыз Тораев – 337 кг (148+189).

Тяжелая атлетика Серебро ЧА-2024

Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi

Стоит отметить, что Александр Уваров является бронзовым призером Азиатских игр 2022 года в Ханчжоу. Таким образом, он положил второе "серебро" в копилку казахстанской сборной на нынешнем Чемпионате Азии. 

5 февраля медаль серебряного достоинства в Ташкенте заработал наш соотечественник Сайрамкез Акмолда (67 кг), который завоевал первую награду для страны на этих соревнованиях.

Чемпионат Азии-2024 по тяжелой атлетике завершится 10 февраля. 

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