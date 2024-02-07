Казахстан завоевал второе "серебро" на ЧА-2024 по тяжелой атлетике
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Казахстанец в сумме двоеборья набрал 243 кг (153+190), что принесло нашему атлету серебряные медали данного турнира.
Уваров вперед себя пропустил китайца Ри Чонг Сонга с поднятым весом 369 кг (169+200), который стал чемпионом Азии. На третьей строчке пьедестала почета разместился представитель Туркменистана Гайгысыз Тораев – 337 кг (148+189).
Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi
Стоит отметить, что Александр Уваров является бронзовым призером Азиатских игр 2022 года в Ханчжоу. Таким образом, он положил второе "серебро" в копилку казахстанской сборной на нынешнем Чемпионате Азии.
5 февраля медаль серебряного достоинства в Ташкенте заработал наш соотечественник Сайрамкез Акмолда (67 кг), который завоевал первую награду для страны на этих соревнованиях.
Чемпионат Азии-2024 по тяжелой атлетике завершится 10 февраля.
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