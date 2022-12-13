Курсы валют на 13 декабря в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 13 декабря 2022 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 469,93 тенге, евро – 496,15 тенге, рубля – 7,49 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 472 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 493 тенге, продажи – 498 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,32 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 474 тенге. Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 499 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,4 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 472 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 500 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,4 тенге. Читайте также Не простое украшение: в Казахстане подорожали обручальные кольца Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX задержали на Багамах Красная зона: акции каких компаний просели за неделю

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