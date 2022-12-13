Курсы валют на 13 декабря в обменниках Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 469,93 тенге, евро – 496,15 тенге, рубля – 7,49 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 472 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 493 тенге, продажи – 498 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,32 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 474 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 499 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,4 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 472 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,4 тенге.