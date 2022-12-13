Скончался легенда казахстанского балета Булат Аюханов

13 декабря стало известно, что умер артист балета, хореограф, Народный артист Казахской ССР Булат Аюханов. Ему было 84 года, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Государственного академического театра танца Республики Казахстан подтвердили информацию журналисту Zakon.kz.

Булат Аюханов родился 13 сентября 1938 года в Семипалатинске.

По данным из открытых источников, в 1955 году Аюханов окончил Алма-Атинское хореографическое училище. После в 1955-1957 годах проходил стажировку в Ленинградском хореографическом училище.

Также являлся солистом балета Государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

С 1959 по 1964 год обучался на балетмейстерском отделении Московского государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС) на курсе профессора Захарова.

В 1964 году Булат Аюханов стал художественным руководителем Алма-Атинского хореографического училища.

Через три года, в 1967, основал ансамбль хореографических миниатюр "Молодой балет Алма-Аты".

В 1998 году коллектив Аюханова получил звание "академический", а в 2003 году труппа стала Государственным академическим театром танца.

Кроме того, в 1965-2010 годах осуществил более тридцати балетных постановок на музыку казахстанских композиторов.





Прощание с хореографом состоится в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая.