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Казахстанские хоккеисты вырвали победу у Венгрии на МЧМ-2022

Хоккей МЧМ-2022 Победа Фото: icehockey.kz
В городе Аскер (Норвегия) стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею в дивизионе IA, где сборная Казахстана борется за выход в элитный раунд. После стартового поражения французам (0:2), накануне казахстанцы одержали волевую победу в противостоянии с Венгрией - 3:2, сообщает Zakon.kz.

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В поединке с венгерскими хоккеистами подопечные Александра Истомина проигрывали по ходу игры, к третьему периоду счет был 0:2 в пользу соперника. Однако в заключительной 20-минутке казахстанская дружина смогла сделать камбэк, и одержать первую победу на МЧМ-2022 - 3:2.

Успех казахстанской молодежи принесли голы Динмухамеда Сапарбека, Даниила Цыбина и Динмухамеда Кайыржана - все три шайбы были оформлены в течение семи минут.

Эмоции зашкаливают, пацаны отработали, помогли вратарю и тренерскую установку выполнили. Главное - забили первый гол и пошло-поехало. Игра пошла, стали увереннее играть. Нам надо было просто эту игру выиграть, все бились, и забили первый гол. Родителям хочу передать привет, своей девушке, они болеют и следят. Мы это чувствуем. Покажем еще игру свою. Хоккеист молодежной сборной РК Динмухамед Сапарбек

Следующий матч с Данией казахстанские ребята проведут в ночь на 15-ое декабря, начало в 1:00 по времени Астаны.

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Куандык Шынасилов
Дания Венгрия Казахстан Норвегия
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