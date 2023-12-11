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Казахстанская молодежка с победы начала ЧМ-2023 по хоккею

Хоккей МЧМ-2023 Победа Фото: Instagram/kazakhstanhockey
В Будапеште (Венгрия) стартовал молодежный чемпионат мира в дивизионе IA, где сборная Казахстана (U-20) в борьбе за путевку в элитный дивизион, в первой игре переиграла хозяев льда со счетом 5:2, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская молодежная сборная отметилась первой победой на этом турнире, обыграв венгерскую команду. В составе победителей заброшенными шайбами отличились Всеволод Логвин (дубль), Артем Авдеенко, Давлат Нуркенов и Егор Смольянинов, информирует пресс-служба IIHF. У проигравших авторами голов стали Герго Михалик и Бендегуз Добош.

Данная победа позволила подопечным Сергея Старыгина выйти в лидеры подгруппы А, наряду с командами Австрии и Франции. Далее, 11 декабря Казахстан встретится со сборной Данией. А через день нас ждет противостояние с хоккеистами Франции.

МЧМ-2023 продлится до 16 декабря, где за единственную путевку в дивизионе IA сражаются 6 коллективов. Конкуренцию представителям Казахстана создают Австрия, Венгрия, Франция, Япония и Дания.

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