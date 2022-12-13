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Почти 22 тысячи человек покинули Казахстан за 10 месяцев

почти 22 тыс. человек выбыли из Казахстана за 10 месяцев Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, в январе-октябре 2022 года в Казахстан прибыло 12 926 человек, при этом выбыло из страны – 21 875 человек, сальдо миграции по-прежнему отрицательное и составило -8 949 человек, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают статистики, все также основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ.

Доля прибывших из стран СНГ составила 85%, выбывших в страны СНГ – 84,4% от общего числа мигрантов.

При этом отмечается рост численности мигрантов, переезжающих в пределах страны, на 3,2%.

По-прежнему самыми привлекательными городами для миграции казахстанцев являются города: Алматы    (туда переехало 30 388 человек), Астана (29 086 человек) и Шымкент (2 311 человек).

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Бюро национальной статистики Казахстан
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