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На 7,3% вырос товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС

На 7,3% вырос товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС Фото: primerminister.kz
По данным Бюро национальной статистики, за 10 месяцев товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 22 963,7 млн долларов, что больше на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Так, в январе – октябре 2022 года экспорт товаров из страны составил 7 705,1 млн долларов (больше на 21,4%), а импортировано на 15 258,6 млн долларов (на 1,3% больше).

При этом в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС большую долю занимает Россия – 92,3%, далее следуют Кыргызстан – 4%, Беларусь – 3,5% и Армения – 0,2%.

Как отмечают в Бюро нацстатистики, наибольший прирост в экспорте отмечается по химическим элементам, которые увеличились в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако зафиксировано снижение по рудам и концентратам железным, включая обожженный пирит (меньше на 76,5%).

В  импорте наибольшее увеличение отмечено по пшенице и меслину – рост в два раза.

При этом существенное снижение произошло по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам –  меньше на 74%.


Товарооборот со странами ЕАЭС

Фото: Бюро национальной статистики

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Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Казахстан
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